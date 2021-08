Balsamo senza risciacquo, un prodotto multiuso che facilita lo styling

Il balsamo senza risciacquo, chiamato anche balsamo secco o balsamo “leave in”, è un prodotto molto leggero e specifico che aiuta a combattere l’effetto crespo dei capelli oltre a essere un prodotto molto pratico. Inoltre, è un prodotto che tra uno shampoo e l’altro aiuta a rinfrescare la piega e la chioma con un semplice gesto.

Gli specialisti spiegano come il balsamo senza risciacquo sia nato sulla scia di prodotti funzionali come la BB cream per il viso, perché anche in questo caso si tratta di un prodotto ibrido e multifunzionale: il balsamo secco infatti si trova a metà strada tra la detersione del capello e lo styling, e nel frattempo gli ingredienti della sua formula pensano a curare e idratare il capello.

Come si usano i balsamo senza risciacquo

Generalmente il balsamo senza risciacquo si trovano in formulazioni spray, per usarli quindi è sufficiente agitare bene flacone e vaporizzare il prodotto su tutti i capelli asciutti, senza trascurare le punte.

Si può usare tutte le volte che se ne si sente il bisogno, basterà un gesto per rinfrescare la capigliatura e replicare la sensazione di una piega appena realizzata e fresca di parrucchiere.

Per usare i balsamo senza risciacquo, fondamentalmente si tratta di compiere due sole azioni: agitare e vaporizzare il prodotto a una distanza di circa 20 centimetri dai capelli.

Si tratta di un prodotto praticamente perfetto soprattutto per tutte quelle persone che sono sempre di fretta e che hanno bisogno di realizzare uno styling completo in pochi minuti.

Il balsamo senza risciacquo, essendo molto leggero, è anche un’ottima alternativa per chi non ama usare il classico balsamo dopo lo shampoo sotto la doccia. In alternativa infatti si può usare il balsamo secco, una volta asciugati capelli.

Quali sono i migliori balsamo senza risciacquo da acquistare

Ecco una carrellata dei migliori balsamo senza risciacquo, adatti a ogni esigenza.

Ouai Haircare – Leave In Conditioner Balsamo Senza Risciacquo

È uno spray multiuso che promette capelli immediatamente lisci e setosi. Prepara i capelli allo styling, protegge dal calore, liscia le ciocche ribelli e lascia i capelli lisci, lucidi e facili da acconciare, rivitalizzando tutta la chioma e districando anche le ciocche più ribelli. Per usarlo basta vaporizzare sui capelli umidi prima di spazzolarli e metterli in piega.

Disponibile su Sephora a 28,90 euro

TRUE VOLUME Volumizing Leave-in Conditioner Balsamo capelli

Questo balsamo dona ai capelli volume leggero e setosità. La formula studiata dal brand combina il potere dello zenzero bianco con gli estratti di aloe vera, per migliorare il volume dei capelli e dargli più corpo senza appesantirli.

Disponibile su Douglas a 9,95 euro

Balsamo Spray Acqua Di Cocco Balsamo Capelli

È un spray con una formula leggera da nebulizzare sui capelli umidi. Svolge un’azione districante istantanea rendendo i capelli facilmente pettinabili senza appesantirli. I capelli risulteranno leggeri, morbidi e ritroveranno la loro naturale luminosità. È un balsamo senza risciacquo veloce e pratico, ideale da portare in palestra, in piscina e in viaggio. Perfetto anche dopo il mare: nebulizzato sui capelli dopo il bagno svolge un effetto anti-sale, aiutando a rimuovere i fastidiosi residui di salsedine.

Disponibile su Douglas a 3,99 euro