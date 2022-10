Capelli corti mossi, come realizzarli al meglio con e senza piastra

C’è chi li ha naturali e chi, invece, utilizza qualsiasi mezzo per crearli. Parliamo dei capelli mossi e in particolare di una tipologia di taglio che si presta benissimo a valorizzare le onde della chioma, ovvero i capelli corti mossi, in qualunque delle tantissime versioni in cui si possono portare, una più bella e di tendenza dell’altra.

Nonostante si tenda a credere che i capelli corti mossi siano ingestibili e difficili da portare, infatti, è importante sapere che non è così. Certo, non si deve fare il paragone o cercare di ottenere lo stesso effetto che si avrebbe su una chioma liscia, ma appurato questo e lasciando che le onde facciano quello che devono, i tagli corti sui capelli mossi possono dare tantissime soddisfazioni e un fascino unico a chi li porta. Ovviamente optando per il taglio migliore e che sappia valorizzare sia la chioma che i lineamenti del proprio viso.

Capelli corti mossi: tagli e acconciature

Che si tratti di un mosso naturale o creato ad hoc (vedremo in seguito come farlo), la cosa importante è scegliere il taglio migliore, sia per la chioma e la tipologia di onde della stessa, sia per la forma del proprio viso. E per questo è indispensabile l’aiuto di un hair stylist professionista in grado di valorizzare ogni singolo volto e il finish dei capelli.

In caso di onde naturali, per esempio, sono perfetti i tagli molto corti, in cui il volume della chioma si concentra particolarmente nella parte alta centrale della testa creando un effetto che allunga il viso. Benissimo il sempre di tendenza pixie cut o i tagli detti “à la garçonne”, magari con una bella frangia a incorniciare il viso. Ma non solo.

I capelli mossi, infatti, si prestano benissimo anche a tagli come il bob o il caschetto, un taglio pari e regolare che arriva appena sotto la mandibola (anche se lo si può fare più corto, fino sotto le orecchie o più lungo, a livello delle spalle). E che, proprio grazie alle onde imprevedibili dei capelli mossi naturali, risulta essere un’acconciatura dal carattere sbarazzino ma allo steso tempo elegante e chic. Insomma, una vera meraviglia.

Altre opzioni per capelli corti mossi, poi, sono i tagli scalati, ovviamente facendo attenzione alle lunghezze. Chi ha la chioma mossa, infatti, sa che l’effetto scalato è quasi naturale su questo tipo di capelli, poiché, esattamente come per i ricci, i capelli mossi si comportano come vogliono, con onde più definite o morbide a loro piacimento (cosa che non accade quando le onde vengono fatte da zero con piastre o arricciacapelli).

Qualche esempio? Lo shag cut, magari impreziosendolo con una frangetta, un lob o bob mosso scalato con ciuffo laterale, un taglio mullet – un’acconciatura unisex per eccellenza – o uno shob, un mix tra lo shag, scalato e irregolare e le lunghezze del bob, ovvero un caschetto corto.

Tutti tagli corti e mossi davvero eccezionali, che sapranno valorizzare al meglio le onde della vostra chioma: sia per chi le ha naturalmente, sia per chi le voglia creare in autonomia.

Come fare i capelli corti mossi con la piastra

Se la natura ha voluto per te una chioma liscia ma non vuoi rinunciare a provare le brezza di sfoggiare un taglio corto mosso dall’effetto ribelle e pieno di volume, puoi tranquillamente creare anche sulla tua chioma delle beach waves da urlo in modo facile e veloce, per esempio utilizzando una piastra per capelli o un arricciacapelli.

Di fatto, quindi, viene utilizzata una fonte di calore, motivo per cui è sempre bene proteggere i capelli con dei prodotti appositi termoprotettori. Per creare i capelli mossi, poi, dovrete semplicemente dividere la chioma in ciocche (più ne fate più le onde saranno definite) e procedere agganciando una ciocca per volta alla piastra, nella parte inferiore, portando le lunghezze verso l’alto e lavorando orizzontalmente.

Si aspetta qualche secondo per dare la forma desiderata ai capelli e si fa scorrere la piastra verso il basso, lasciando libera la ciocca che a questo punto sarà ondulata.

Come fare i capelli corti mossi senza piastra

Se l’idea di utilizzare il calore non vi piace, però, non preoccupatevi: potete comunque sfoggiare il vostro taglio corto mosso anche in modo più naturale, creando delle onde senza l’utilizzo della piastra.

Come? Le possibilità sono diverse, ecco le più pratiche.

Il primo metodo è quello di usare un semplicissimo asciugacapelli con diffusore. Dopo lo shampoo, quindi dovrete applicare un prodotto apposito per creare uno styling mosso, passandolo su tutta la chioma. Da qui, con il diffusore, asciugate i capelli a testa in giù, delicatamente e muovendo piano la chioma, cercando di separare con le mani le diverse ciocche. Una volta fatto, tornate a testa in su e dedicatevi ai capelli intorno al viso, finendo il tutto con una ventata di aria fredda per fissare e far brillare il vostro taglio corto mosso. Altra possibilità è quella di utilizzare dei bigodini, da applicare sulla chioma dopo averla lavata, avvolgendola dalla punta fino alla radice e lasciando che si asciughi naturalmente o con l’aiuto del phon. Una volta fatto, rimuovete, uno per uno, i bigodini e muovete delicatamente la chioma con le dita per donarle volume e armonia. Procedimento simile è quello che si fa con una fascia, da posizionare sulla fronte o a metà della testa e arrotolando al suo interno i capelli, una ciocca per volta, e lasciandola in posa il tempo necessario a far sì che si formino le onde. Se avete a casa delle forcine, poi, potete arrotolare ciocca per ciocca i vostri capelli ancora umidi su loro stessi, fermandoli alla radice con forcine o elastici. Da qui dovrete coprirli con un foulard e andare comodamente a dormire, per poi disfare tutto la mattina dopo e scoprire il risultato finale del taglio corto mosso. Stessa cosa la si può fare realizzando una o più trecce da tenere in posa tutta la notte, per creare delle onde super naturali ma di sicuro impatto.

Cura e trattamento dei capelli corti mossi

In linea generale, quindi, i tagli corti mossi sono fattibili e riescono anche molto bene. Ovviamente se si parte da una buona base, ovvero avendo una chioma sana, forte e bella. Per farlo, dunque, è importante prendersi cura dei capelli e delle proprie onde giorno dopo giorno, utilizzando i prodotti giusti per capelli mossi e prestando qualche attenzione a usarli nel modo corretto. Per esempio:

preferendo sempre prodotti nutrienti e idratanti , in modo da combattere preventivamente l’effetto crespo della chioma;

, in modo da combattere preventivamente l’effetto crespo della chioma; evitando di lavarli troppo spesso per non sfibrarli e per non privarli della loro naturale elasticità;

per non sfibrarli e per non privarli della loro naturale elasticità; utilizzando delle maschere per capelli nutrienti a cadenza regolare, ottime quelle fai da te a base di miele e olio di oliva;

per capelli nutrienti a cadenza regolare, ottime quelle fai da te a base di miele e olio di oliva; optando per qualche stratagemma di bellezza come degli sciacqui al tè, una sostanza in grado di intensificare il mosso naturale dei capelli e donare ai tagli corti mossi un volume e una definizione ancora più intensa. O optando per l’aceto di mele, che aiuta a igienizzare la cute e creare onde definite e brillanti.

Ma non solo: per preservare i capelli mossi e sfoggiare un taglio corto sempre al top, poi, è bene asciugare la chioma sempre utilizzando un diffusore apposito, oltre poi a preferire delle federe di seta che non assorbono l’umidità e che aiutano a contrastare l’effetto crespo e arruffato della chioma.