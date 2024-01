Mob Wife Make-up, il "trucco da moglie di mafioso" che spopola su TikTok

Uno degli ultimi fenomeni che è stato captato dai radar di TikTok è il cosiddetto Mob Wife Make-up, letteralmente traducibile come “trucco da moglie di mafioso”. Questo nuovo trend ha rapidamente guadagnato popolarità, raggiungendo oltre 180 milioni di visualizzazioni, e ha destato scalpore per la sua estetica audace e controversa.

Le caratteristiche del Mob Wife Make-up

In un’epoca in cui l’estetica quiet luxury e la clean girl beauty dominano il panorama, il Mob Wife Make-up ha fatto irruzione con forza, mettendo in ombra altri stili più delicati. Le caratteristiche distintive di questo look ispirato agli anni ’80 sono:

Gli ombretti argentati e fumosi,

e fumosi, gli zigomi pronunciati grazie al contouring,

grazie al contouring, le labbra intense e aggressive con rossetti bordeaux e un tocco di gloss.

I tutorial si concentrano principalmente sull’aspetto beauty e moda, promuovendo – in abbinamento al make-up – stampe animalier, gioielli appariscenti e pellicce imponenti che richiamano i look iconici di film e serie tv come Scarface e i Soprano.

La controversia legata allo stereotipo della moglie italo-americana del gangster

Il fenomeno, però, non è solo una questione di moda e bellezza; la sua denominazione ha generato controversie e polemiche. Molti si chiedono se sia opportuno rendere desiderabile e cool qualcosa strettamente associato a un’organizzazione criminale. Nonostante le critiche, il Mob Wife Make-up ha conquistato le menti delle più giovani, dimostrando quanto veloce possa avvenire un cambio di rotta nel mondo dei trend sui social media.

La tendenza sembra essere alimentata da una reinterpretazione americana della rappresentazione cinematografica del gangster, spesso di origini italiane. Persino il famoso regista Francis Ford Coppola ha notato il ritorno dell’estetica della moglie mafiosa, dichiarando su Instagram di essersi ispirato a suo tempo al look della moglie. Tuttavia, la preoccupazione principale riguarda il potenziale rischio di fraintendimenti e comportamenti prevaricatori tra i giovani che adottano questo stile.

Come’è nato il “Mob Wife trend”

L’inizio del trend Mob Wife può essere ricondotto a gennaio 2024, quando una ventottenne canadese, Kayla Trivieri, ha dichiarato in un video diventato virale: “La Clean Girl è out; l’era della Mob Wife è arrivata, okay?” Da lì in poi, si sono moltiplicati i video tutorial su TikTok, con milioni di utenti che esprimono opinioni a favore o contro questo nuovo trend.

La “Mob Wife era” è tornata per restare?

Nonostante l’ascesa di questo fenomeno, alcune voci critiche si chiedono se l’ostentazione e il rifiuto della filosofia “less is more” stiano portando l’estetica in una direzione discutibile. L’interesse per il Mob Wife Make-up sembra rappresentare un desiderio di ritorno al passato, mescolando elementi dagli anni ’70, ’80, ’90 e del 2000.

Il fenomeno del Mob Wife Make-up potrebbe essere interpretato come un riflesso di una nuova generazione che abbraccia l’estetica del passato senza porsi troppe domande. Tuttavia, la sua denominazione controversa solleva domande sulla responsabilità e sull’impatto che i trend sui social media possono avere sulla percezione e sul comportamento dei giovani. La moda e la bellezza continuano a evolversi, ma è essenziale considerare – anche in questo caso – le implicazioni culturali e sociali dietro ogni nuovo fenomeno che conquista rapidamente la scena.