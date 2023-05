"Non vedo l'ora che tu lo provi": Beyoncé dà un'anticipazione del suo trattamento capelli

Tra le ultime ad annunciare la sua linea beauty c’è anche Beyoncé, che su Instagram ha svelato con un post il suo prossimo brand dedicato alla cura dei capelli. L’artista ha infatti lasciato intendere che presto potrebbe essere lanciata la sua nuova linea per la cura dei capelli, svelando i suoi segreti per ottenere ciocche riccissime e definite.

Attraverso una serie di foto pubblicate su Instagram, la cantante ha condiviso la sua passione per i capelli e ha raccontato della sua infanzia trascorsa nel salone di sua madre, dove ha imparato molto su donne intraprendenti e imprenditrici, e sull’importanza di nutrire e celebrare i suoi capelli naturali.

Beyoncé, l’infanzia e l’esperienza nel salone di bellezza della mamma

Nata a Houston (in Texas) nel 1981, la cantante ha condiviso un carosello di foto in cui si mostra con il suo aspetto attuale e ricordando il suo passato nel salone di bellezza della sua mamma, dove iniziò di fatto a lavorare, pettinando i capelli e cantando per i clienti insieme alle mitiche Destiny’s Child, il trio di R&B che ha spopolato tra gli anni Novanta e Duemila e che ha dato inizio alla sua carriera musicale sfavillante.

“Quanti di voi sapevano che il mio primo lavoro è stato spazzolare i capelli nel salone di mia madre?” ha scritto Beyoncé sul suo profilo Instagram. A quanto pare, la cantautrice ha sempre sognato di portare avanti l’eredità di sua madre, e ora starebbe per realizzare questo sogno con la sua nuova linea di prodotti per la cura dei capelli. Su Instagram, ha espresso entusiasmo nell’invitare i suoi fan a provare ciò che ha creato.

Questa esperienza vissuta quando era soltanto una bambina ha formato Beyoncé e l’ha aperta al potere dei capelli come forma di espressione e di appartenenza a una comunità. Già attrice e stilista di successo, ora è arrivato per lei il momento di fare un tuffo nel passato e cimentarsi nel mondo della bellezza e della cosmetica.

Queen Bee ha sempre sognato di portare avanti l’eredità della sua famiglia nel settore dei capelli e adesso non vede l’ora che i suoi follower possano provare ciò che ha creato. “Ho visto in prima persona come il modo in cui ci prendiamo cura dei nostri capelli possa avere un impatto diretto sulle nostre anime […] Adesso non vedo l’ora che anche tu sperimenti quello che ho creato” ha continuato Beyoncé.

Beyoncé in tour: il suo biondo è già di tendenza

Nel frattempo, la sua colorista di fiducia ha rivelato che Beyoncé sta sfoggiando un nuovo colore di capelli durante il suo Renaissance World Tour, definito “biondo baciato dal sole”, che le conferisce un aspetto luminoso e avvolgente. Nonostante il piano sia quello di mantenere questo colore per tutta la durata del tour, Beyoncé potrebbe sempre sorprenderci con un altro cambiamento, come ci ha abituato nel corso degli anni.

Intanto, non ci resta che attendere l’annuncio della data di lancio del suo nuovo brand cosmetico e scoprire che cosa ha preparato per noi la regina del pop.