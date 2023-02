"Renaissance", Beyonce annuncia il tour mondiale 2023 (tutte le date)

Dopo il successo di Reinassance, il suo ultimo disco uscito nel 2022, Beyonce ha annunciato il tanto atteso tour mondiale 2023. L’artista girerà l’America e l’Europa, partendo da Stoccolma il 10 maggio e concludendo gli appuntamenti live a New Orleans, in Louisiana, il 27 settembre. Brutte notizie, tuttavia, per i fan italiani: per adesso, infatti, non è stata annunciata ancora nessuna data in Italia.

L’ultima volta che Beyonce aveva fatto il giro del mondo con le sue esibizioni live era il 2018, con il suo On the Run World Tour. A distanza di quattro anni, caratterizzati anche dallo stop della pandemia, la cantante di Single Ladies torna a entusiasmare il suo pubblico con uno show tutto nuovo, ma sicuramente all’insegna dei suoi classici balletti scatenati e dei suoi costumi strepitosi. Senza contare, ovviamente, i suoi successi musicali più amati, dalle hit più pop alle ballate più romantiche entrate nel cuore di diverse generazioni.

Ma ecco quindi la lista completa delle date del Renaissance World Tour 2023

May 10: Stockholm, SE – Friends Arena