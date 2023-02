Grammy da record per Beyoncé, nessuno mai come lei

Nella notte fra il 5 e il 6 gennaio Beyoncé ha firmato un nuovo primato. Con 32 Grammy vinti (4 dei quali proprio nell’edizione 2023), la cantante è entrata nella storia degli Oscar della musica:

è lei la più premiata di sempre. A vincere il Best Album of The Year è stato però Harry Styles con il suo Harry’s House.

Per il suo disco del 2022, Renaissance – di cui ha appena annunciato il tour mondiale – Beyoncé ha ottenuto il titolo di Best Album nella categoria Best Dance/Electronic Music. La diva si è inoltre portata a casa altri tre premi: Best Song R&B per Cuff it, Best Dance/Electronic Recording per Break My Soul e Best Traditional R&B Performance per Plastic Off the Sofa.

32 vittorie su un totale di ottantotto nomination: Queen Bey ha così superato il record che, fino a qualche ora prima, era di Georg Solti, direttore d’orchestra che deteneva il record di 31 Grammy.

Salendo sul palco per accettare il riconoscimento, l’artista ha voluto dedicare questo importante riconoscimento alla comunità LGBTQ+: “Vorrei ringraziare la comunità queer per il vostro amore e per avere inventato un genere”, ha affermato. Un discorso dal carattere sicuramente molto inclusivo e che arriva dopo le recenti polemiche che l’hanno travolta sui social per essersi esibita in concerto a Dubai, per l’inaugurazione dell’hotel di lusso Atlantis The Royal.

Molti fan l’avevano criticata per avere accettato di esibirsi negli Emirati Arabi Uniti, dove l’omosessualità è illegale e le violazioni dei diritti umani – soprattutto nei confronti delle persone queer – sono all’ordine del giorno. Per quella performance, pare che Beyoncé avesse ricevuto un compenso di 24 milioni di dollari (per dare un’idea, circa 330 mila euro al minuto).