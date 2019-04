Capelli secchi e danneggiati? La linea Pantene Rigenera e Protegge è stata creata per far ritrovare morbidezza e lucentezza alle chiome più spente e provate: una serie di trattamenti ad hoc, dallo shampoo al siero, passando per la maschera che nutrono e riparano grazie a formule avanzate.

Le testimonial dei prodotti Pantene più famose? Niente meno che la ex stellina Disney Selena Gomez e Chiara Ferragni, celebre it influencer italiana, che ormai da anni prestano il loro volto – e soprattutto le loro chiome – alla azienda inglese di prodotti per capelli in vendita nella GDO (la grande distribuzione organizzata di cui fanno parte supermercati e catene).

Difficile quindi resistere alla tentazione di testare alcuni dei prodotti della linea Pantene Rigenera e Protegge, che promette teste da sogno. È davvero così? Abbiamo provato il prodotto 3 in 1 Shampoo + Balsamo + Trattamento, la Maschera Intensiva e il Trattamento Riparatore Doppie Punte: ecco la recensione.

Pantene Rigenera e Protegge: 3 in 1 Shampoo + Balsamo + Trattamento

A cosa serve

Ideale per chi ha capelli danneggiati: la formula Pantene Pro-V infusa di nutrienti deterge, rende i capelli facili da districare e nutre. Arricchisce i capelli con nutrienti attivi Prov-V. Aiuta a riparare i danni i segni dei danni all’istante. Restituisce forza ai capelli contro i danni da styling e previene la formazione delle doppie punte. Il flacone da 250 ml costa all’incirca 2,99 euro.

Cosa ne pensiamo

Il prodotto 3 in 1 Rigenera e Protegge è comodo per chi va di fretta e vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo: con un solo gesto i capelli vengono detersi, districati e nutriti.

Basta una piccola noce di prodotto per ottenere la sufficiente quantità di schiuma per lavare una chioma medio lunga, che si elimina facilmente con un’acqua dura, ricca di sali minerali (circa 99 mg/l di calcio).

Buona la profumazione, che persiste anche molte ore dopo il lavaggio.

I capelli risultano lucidi e morbidi al tatto, facili da pettinare.

Secondo la lettura dell’INCI, non contiene ingredienti naturali né biologici; presenta siliconi e parabeni.

Si tratta, quindi, di un prodotto non naturale, ma con un buon rapporto qualità-prezzo. Scopri se è in sconto.

Maschera Intensiva Pantene Rigenera e Protegge

A cosa serve

È un trattamento intensivo che aiuta a combattere i segni dei danni in soli 2 minuti, donando morbidezza e lucentezza ai capelli secchi e danneggiati. Il ricco trattamento rigenerante di Pantene con agenti micro-nutrienti aiuta a mantenere i capelli idratati in profondità. Aiuta a proteggere dai danni dello styling lasciando capelli dall’aspetto visibilmente sano e splendente. Il barattolo da 300 ml costa all’incirca 7 euro.

Cosa ne pensiamo

Il barattolo della maschera ha un tappo che non si svita, permettendone così un utilizzo più comodo: con un solo gesto il prodotto viene richiuso velocemente non rischiando di far entrare acqua durante il risciacquo.

La texture è cremosa e si stende facilmente; la maschera va lasciata agire soltanto due minuti: nel frattempo i capelli – anche i più ribelli e crespi – possono essere districati con facilità, senza ricorrere a pettini o spazzole che possono rovinare il capello.

Delicata ma persistente la fragranza, che resta per molte ore dopo il trattamento.

Morbidi al tatto e lucenti, i capelli si asciugano facilmente secondo lo styling prescelto, sia con l’utilizzo di spazzola e phon per un’acconciatura più lavorata, sia al sole senza ricorrere a fonti di calore artificiali.

Contiene agenti chimici, siliconi e parabeni.

In definitiva, un prodotto con un buon rapporto qualità-prezzo. Scopri se è in sconto.

Trattamento Riparatore Pantene Rigenera e Protegge

A cosa serve

Il trattamento riparatore doppie punte siero senza risciacquo ripara istantaneamente le doppie punte e protegge le punte secche e danneggiate contro i danni da styling. Il ricco siero riparatore di Pantene agisce profondamente sulle punte dei capelli per aiutare a proteggerle e aiutare a riparare le doppie punte. Nutre i capelli danneggiati inclini a rottura e dona un aspetto visibilmente più sano e splendente. Il flacone da 75 ml costa all’incirca 7,50 euro.

Cosa ne pensiamo