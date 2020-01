5 pasticcerie famose da non perdere a Milano

Pasticcerie famose a Milano? I golosi lo sanno, trovare una buona pasticceria se non la migliore non è così semplice come sembra: i banconi ricolmi di ogni sfiziosità e leccornia possono, purtroppo, anche deludere le aspettative (e mangiare un dolce deludente, è molto triste). Fortunatamente possiamo contare su quegli indirizzi che l’arte della pasticceria la prendono sul serio, in cui andare a colpo sicuro per una colazione, un fine pasto o una merenda. Milano vanta una tradizione dolciaria importante e spesso risulta, nelle guide, la città con più indirizzi premiati, tra insegne storiche e nuove aperture.

Ci sono quei posti in cui gustare un dolce è un’esperienza a sé, posti in cui la competenza è palpabile, l’atmosfera è quella giusta e il concedersi una pausa diventa ancora più dolce. Questi luoghi non a caso sono diventati simboli della città che andrebbero visitati almeno volta durante il vostro soggiorno milanese.

5 pasticcerie famose a Milano