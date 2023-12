Perché i capelli si arricciano meno con l'avanzare dell'età e cosa fare

Per molte donne con capelli naturalmente ricci, l’osservazione di un indebolimento e una transizione verso onde più morbide nel corso degli anni è un fenomeno comune. Secondo alcuni esperti, questo cambiamento è legato a molteplici fattori, tra cui la genetica e l’equilibrio ormonale. Fasi cruciali come la pubertà o la gravidanza incidono sulla struttura dei capelli, con alterazioni ormonali spesso associate alla perdita dei ricci. Questo progressivo diradamento contribuisce a un aspetto più ondulato nel tempo.

Come preservare i ricci naturali?

Ma è possibile contrastare questo cambiamento ormonale che influisce sulla forma dei ricci? Dopo quattro-sei mesi dal parto, ad esempio, il diradamento dei capelli può verificarsi a causa di carenza di ferro. Pertanto integrare vitamine e ferro è cruciale per favorire una ricrescita robusta.

Tuttavia, quando gli ormoni prendono il sopravvento, resta limitato il controllo diretto sulla situazione. Ciò che si può fare è prestare particolare attenzione nella scelta dei prodotti appropriati. L’idratazione è il pilastro per ottenere una chioma riccia da sogno. I capelli ricci tendono spesso ad essere secchi e fragili. Dunque è cruciale l’utilizzo di shampoo specifici che favoriscano il movimento naturale dei capelli senza comprometterli.

Quali prodotti usare?

La scelta degli ingredienti è altrettanto importante: molti shampoo per capelli ricci contengono siliconi, proteine, glicerina e oli per contrastare l’effetto crespo, ma l’eccesso di tali ingredienti può appesantire i ricci. Il consiglio è utilizzare prodotti mirati a seconda della tipologia di capelli, evitando quelli con solfati che tendono ad asciugare e privare i capelli dei loro oli naturali.

Per capelli più sottili e grassi, è consigliabile optare per uno shampoo dal pH neutro, adatto a tutti i tipi di capelli, per purificarli senza appesantirli. Ingredienti come:

glicerina,

proteine,

alcoli a catena corta e solfati

possono aiutare a evitare l’effetto crespo senza aggiungere un’eccessiva idratazione, evitando siliconi e parabeni che potrebbero risultare eccessivi.

Per quanto riguarda la detersione, è importante applicare lo shampoo sul cuoio capelluto massaggiando delicatamente e distribuire la schiuma alle punte, preferibilmente con un pettine, evitando di strofinare energicamente. L’applicazione della maschera e la successiva detersione senza pettinare nuovamente favoriranno il mantenimento dei ricci.

Altri consigli su cosa fare e cosa evitare

Durante l’asciugatura, è consigliabile evitare l’uso eccessivo di strumenti. Se si desidera un maggiore volume, l’utilizzo del diffusore può essere più indicato rispetto all’asciugacapelli diretto, senza separare i capelli tra le dita per evitare di compromettere la forma riccia.

Gli esperti sottolineano anche cosa evitare per non compromettere la struttura dei ricci:

evitare l'uso di spazzole, meglio pettini a denti larghi per districare i capelli,

non pettinarli mai a secco per non comprometterne la forma.

In fase di asciugatura, è cruciale non strofinare energicamente i capelli con l'asciugamano, ma piuttosto tamponarli delicatamente per rimuovere l'eccesso di umidità.

Il risciacquo finale, meglio di farlo con acqua calda per favorire la definizione dei ricci.

L'applicazione dei prodotti per lo styling dovrebbe avvenire quando i capelli sono bagnati, non asciutti, per garantire una migliore distribuzione e definizione.

Mantenere la forma dei ricci con l’età può essere una sfida, ma adottare una cura mirata e consigliata dagli esperti può contribuire significativamente al mantenimento della loro bellezza naturale. Con una combinazione di prodotti adatti, trattamenti mirati e una corretta gestione durante la detersione e l’asciugatura, è possibile preservare la salute e la forma dei capelli ricci anche con il passare del tempo.