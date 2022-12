Il Pantone Color Institute ha deciso – insieme a un team di professionisti e artisti – che il colore del 2023 è il Viva Magenta. Questa scelta influenzerà senza dubbio le nuove collezioni di moda e non solo: anche la cosmetica ha già tracciato le tendenze per il prossimo anno. Per questo, anche in fatto di manicure, il rosso in tutte le sue declinazioni torna a essere protagonista sulle mani, riappropriandosi di una scena mai del tutto abbandonata.

Smalti rossi per il 2023: dai più classici fino al Viva Magenta

Partendo proprio dal Viva Magenta, capiamo insieme di che rosso si tratta: è un colore pieno e intenso e rappresenta un perfetto equilibrio tra sottotono caldo e freddo. Il rosso per il 2023 è infatti un colore versatile, capace di adattarsi a qualsiasi colore di pelle. È simile al colore del lampone e riesce a mantenere la sua punta di rosso addolcita e ammorbidita con una punta di rosa e una di azzurro, proprio come ha spiegato la stessa Pantone, che ha mostrato sui social come riprodurlo esattamente, grazie all’aiuto di artisti, grafici ed esperti.

Il rosso del 2023 è dunque ispirato dalla natura sperimentale e dall’ottimismo, tanto da far coniare a Pantone il termine di “Magentaverse”. Il rosso, da sempre, è un colore coraggioso e senza paura, una tonalità pulsante che porta energia, ottimismo e gioia. Per il 2023 diventa ancora più potente: è un rosso vivo, audace, spiritoso e inclusivo. Vediamo allora insieme i migliori smalti rossi da comprare nel 2023.

Hasna Paris – smalto a lunga tenuta

SMALTO PER UNGHIE HALAL LAMPONE TRASPIRANTE 8 € su Amazon Pro tonalità simile al Viva Magenta di Pantone Contro Nessuno

Questo smalto color lampone sembra incarnare perfettamente lo spirito e la tonalità del Viva Magenta. Il brand assicura che la sua formula rivoluzionaria promette di rispettare il ciclo naturale delle unghie. È vegano e non è testato sugli animali. Il finish è lucido ed è uno smalto a lunga tenuta.

Essie – Smalto 50 bordeaux

Essie Smalto dal Risultato Professionale Rossi e Coralli, Bordeaux Smalto Bordeaux, lucido a lunga durata e con effetto finale da semi permanente 10 € su Amazon Pro effetto semipermanente Contro Nessuno

Questo smalto bordeaux rappresenta un grande classico tra gli smalti scuri che non passa mai di moda e si adatta a qualsiasi stagione, oltre che a qualsiasi tipo di outfit. La proposta di Essie regala un risultato professionale per una manicure impeccabile, fino a 14 giorni di durata. La qualità professionale del brand dona una copertura perfetta. Il finish è ultra brillante e il pennello piatto aiuta durante la stesura dello smalto, per un’applicazione facile, veloce e omogenea.

Collistar Smalto agli Oli Effetto Specchio, n. 310 Rosso Puro

Collistar Smalto agli Oli Effetto Specchio, n. 310 Rosso Puro Smalto rosso effetto specchio e con formula esclusiva agli oli nutrienti. Regala un colore intenso a lunga durata 10 € su Amazon Pro con Olio di Argan e Jojoba, Contro Nessuno

Per chi, invece, non vuole rinunciare al classico rosso acceso anche nel 2023, L’esclusiva formula di smalto agli oli effetto specchio di Collistar risponde alle esigenze. Assicura un effetto brillantezza. Inoltre, secondo il brand, lo smalto rappresenta un trattamento senza precedenti grazie all’innovativa texture-olio, corposa e coprente, ma anche estremamente scorrevole e sensoriale.

OPI Nail Lacquer – Smalto Rosso Big Apple Red

OPI Nail Lacquer Smalto - Big Apple Red Smalto professionale e a lunga durata. Assicura un effetto finale lucido e privo di sbavature 15 € su Amazon Pro formula professionale Contro Nessuno

Anche OPI propone il suo smalto rosso in una tonalità sempre di moda, un colore che non può mancare nel beauty case di chi vuole osare senza abbandonare i classici senza tempo. Si tratta di uno smalto altamente pigmentato e realizzato con una formula professionale. Resiste alle sbeccature e contiene un pigmento perlato che dona estrema brillantezza. Dura fino a 7 giorni e si asciuga velocemente. Il suo pennellino, ProWide Brush, consente un’applicazione ottima.