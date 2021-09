Labbra carnose e voluminose sono da sempre oggetto del desiderio di tantissime persone. Prima però di ricorrere a trattamenti estetici più o meno invasivi, si possono usare i volumizzanti labbra, cosmetici in grado di aumentare temporaneamente il volume delle labbra.

Il plumping labbra quindi definisce un’intera categoria di prodotto, che mira a far avere labbra più voluminose attraverso l’applicazione di stick, rossetti e gloss, pensati e formulati proprio per questo scopo.

Volumizzanti labbra: come funzionano

Alla base dei volumizzanti labbra ci sono sostanze irritanti, in grado di stimolare temporaneamente i tessuti, agendo sulla vasodilatazione.

Solitamente sono composti da una base rappresentata di acido ialuronico, abbinata a sostanze come:

peperoncino;

cannella;

chiodi di garofano;

mentolo.

Infatti, appena applicati, i volumizzanti labbra creano una leggera sensazione di pizzicore.

I primi volumizzanti labbra sono apparsi in commercio durante gli anni ‘90 e in principio erano sostanzialmente dei gloss trasparenti da applicare sulle labbra. Col passare del tempo invece sono nati anche rossetti volumizzanti e quindi della stessa categoria, che uniscono il trattamento al cosmetico.

I migliori volumizzanti labbra in commercio

Ecco i più famosi e i lip gloss più innovativi volumizzanti labbra attualmente in commercio.

Dior Addict Lip Maximizer – Gloss Rimpolpante Labbra – Idratazione E Volume

È forse uno dei primi prodotti di questa categoria e anche uno dei più famosi. Il lip gloss di Dior è disponibile in diverse nuances. Si tratta di un trattamento idratante che combina brillantezza, volume e comfort. Può essere indossato sia da solo, come gloss, sia come base per il rossetto o come top coat per assicurare labbra brillanti e idratate. Possiede un applicatore in spugna e la sua formula è arricchita con sfere di acido ialuronico volumizzanti, ha un profumo che sa di mentolo e dona una sensazione di freschezza.

Disponibile da Sephora a 35,50 euro Acquista ora

Estée Lauder Pure Colour Envy Volumizer Lip Plumper

Si tratta di un trattamento rimodellante trasparente, che assume una tonalità leggermente rosata adatta a tutte le carnagioni. La sua formula è ultra idratante e scivola sulle labbra nutrendole e definendole, per un aspetto più carnoso. Può essere usato da solo o come base prima del rossetto.

Disponibile a 28,95 euro su LookFantastic Acquista ora

Helena Rubinstein – Lip Zoom Trattamento Labbra

Si tratta di un vero e proprio trattamento rimodellante labbra e anti-rughe. Usandolo giorno dopo giorno promette labbra più piene e combatte le piccole rughette riducendole: il contorno labbra appare così più liscio.

Disponibile da Douglas a 65,95 euro Acquista ora

Lancôme L’Absolu Gloss Rosy Plump

È una formula non appiccicosa e idratante ad alta brillantezza che si avvale delle proprietà dell’acido ialuronico per creare labbra carnose. È un gloss arricchito con mentolo che assicura anche sei ore di idratazione.

Disponibile su LookFantastic a 25,95 euro Acquista ora

Yves Saint Laurent Volupte Plump-in-Colour rossetto lucido volumizzante

Tra i rossetti invece troviamo alcune proposte decisamente innovative, che abbandonano il finish tipicamente gloss dei volumizzanti labbra e sono in tutto e per tutto dei rossetti. Ecco un esempio: il rossetto multifunzione Yves Saint Laurent dove il colore si unisce alla cura delle labbra. Nutriente e levigante, questa formula ibrida contiene uno strato esterno che offre un colore ricco e brillante, e un centro a forma di cuore che fornisce un trattamento rimpolpante con glicole. È arricchito con una miscela di ingredienti nutrienti e idratanti, tra cui:

olio di menta piperita;

antiossidanti e vitamine;

olio di cocco naturale;

acido ialuronico.

Disponibile su LookFantastic a 30,95 euro Acquista ora