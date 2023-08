Prada ha lanciato la sua linea make-up e skincare: ecco i prodotti top

Un’inaspettata sorpresa estiva ha entusiasmato gli appassionati di bellezza: Prada, una delle maison di alta moda più rinomate al mondo, ha deciso di entrare nel mondo della cosmesi, presentando una nuova linea di prodotti di make-up e skincare. L’annuncio è stato accolto con grande entusiasmo, soprattutto perché Prada, fino ad ora, si era concentrata principalmente sulle fragranze in collaborazione con L’Oréal.

La nuova linea make-up di Prada

A partire dall’1 agosto 2023, la nuova linea di bellezza Prada è disponibile sul mercato, offrendo una selezione di prodotti pensati per la cura di sé. Ciò che rende questa collezione unica è l’approccio rivoluzionario della casa di moda verso la bellezza. Secondo Miuccia Prada e Raf Simons, i direttori creativi della maison, la bellezza di oggi non è più legata a cliché del passato, ma rappresenta l’espressione della propria personalità, libertà e fiducia in se stessi. La “cura di sé” è diventata un aspetto fondamentale per il benessere individuale, e questa filosofia ha guidato la creazione dei nuovi prodotti Prada.

La linea di bellezza, chiamata “Skin e Color“, segna un ulteriore passo nella collaborazione tra Prada e L’Oréal, dopo il successo del lancio di “Prada Paradoxe” nel 2022, che ha consolidato la posizione del brand nel settore delle fragranze femminili. Cyril Chapuy, presidente di L’Oréal Luxe, ha commentato entusiasticamente il nuovo capitolo di questa partnership, sottolineando che i prodotti Skin e Color alzeranno ancora di più il livello del marchio.

I prodotti Prada da provare

Gli ambasciatori di questa nuova linea di bellezza sono la rinomata make-up artist Lynsey Alexander e Ines Alpha. Tra i prodotti spiccano:

il rossetto Monochrome, con punta angolare e disponibile in una vasta gamma di 26 tonalità per soddisfare ogni esigenza,

Monochrome, con punta angolare e disponibile in una vasta gamma di 26 tonalità per soddisfare ogni esigenza, la versatile palette “Prada Dimensions”, ognuna delle quali ha 4 differenti nuance in cialde (disponibili in diverse tonalità),

“Prada Dimensions”, ognuna delle quali ha 4 differenti nuance in cialde (disponibili in diverse tonalità), il fondotinta innovativo,

innovativo, i pennelli per il trucco con le setole ispirate alla pelliccia sintetica

con le setole ispirate alla pelliccia sintetica e la linea viso “Prada Skin”, che comprende crema, siero e struccante, pensati per la cura quotidiana della pelle.

Il futuro cosmetico di Prada che va oltre la moda

L’approccio di Prada alla bellezza si concentra sulla qualità superiore, sull’innovazione tecnologica e sulla sostenibilità. La maison si impegna a creare prodotti di lusso contemporaneo, rispettosi dell’ambiente e altamente performanti.

Prada si unisce così ad altre prestigiose case di moda, come Armani Beauty, Chanel, Gucci e Valentino, che hanno già sperimentato il successo nel campo delle linee di bellezza. La campagna pubblicitaria di questa nuova collezione è stata affidata al talentuoso fotografo Tim Elkaim, che ha catturato l’essenza della bellezza autentica e sofisticata di Prada.

Con il lancio della sua linea make-up e skincare, Prada ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel portare l’eleganza e la raffinatezza della moda in nuovi ambiti, offrendo prodotti di bellezza all’avanguardia per soddisfare le esigenze dei suoi affezionati clienti.