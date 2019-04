Enfatizzare, disciplinare, lisciare i capelli ricci? Tutto è possibile con i nuovi prodotti di bellezza, sempre più performanti e sempre più rispettosi dell’ambiente: balsamo, maschera, mousse e creme per lo styling che permetto di avere una chioma tutta boccoli.

Ecco i consigli della redazione per districarsi tra le infinite offerte del mercato.

1. Kerastase Discipline Cleansing Conditioner Curl

Balsamo formulato specificamente per detergere delicatamente e trattare i capelli ricci, rafforzando nel contempo la loro forma naturale. La Pro-Kératine elastina rafforza i punti di torsione del capello, migliora l’elasticità della fibra e liscia la superficie dei capelli grazie a una migliore coesione delle fibre. La tecnologia “low-poo”, con tensioattivi cationici e anfoteri, rimuove delicatamente le impurità. I complessi lipidici sono perfetti per nutrire e lisciare le fibre.

Esigenza : per capelli ricci indisciplinati

: per capelli ricci indisciplinati Pro : delicato, senza solfati e senza siliconi

: delicato, senza solfati e senza siliconi Utilizzo: applicare uniformemente su capelli bagnati. Lasciare in posa e risciacquare abbondantemente

Prezzo consigliato: 30 euro circa. Scopri se è in offerta.

2. Davines More Inside Curl Building Serum

Siero crea ricci nato per rendere ricci i capelli mossi. Dona sostegno alle capigliature mosse. Idrata e definisce la capigliatura. Ha effetto elasticizzante sui ricci, senza irrigidirli È resistente all’umidità e dona un effetto lucido naturale alla capigliatura e ha azione anti-crespo.

Esigenza : per ricci flessibili ed esuberanti

: per ricci flessibili ed esuberanti Pro : formula senza parabeni e senza coloranti aggiunti

: formula senza parabeni e senza coloranti aggiunti Utilizzo: applicare una piccola quantità di prodotto a capelli umidi e procedure con lo styling

Prezzo consigliato: 25 euro circa. Scopri se il prodotto è in sconto.

3. Alfaparf Semi di Lino Discipline Frizz Control

Crema disciplinante per styling lisci con piastra o phon, facilita il brushing e protegge i capelli dal calore. Dedicato ai capelli indomabili, che necessitano di ritrovare morbidezza e controllo. Una formula esclusiva, con burro di mandorle e texture dalla piacevolezza imbattibile, in grado di ridisegnare e definire la forma della fibra.

Esigenza : per capelli morbidamente lisci o perfettamente ricci

: per capelli morbidamente lisci o perfettamente ricci Pro : con estratto di Semi di Lino, per una brillantezza a lunga durata

: con estratto di Semi di Lino, per una brillantezza a lunga durata Utilizzo: per styling lisci, distribuire uniformemente sui capelli umidi e procedere al brushing. Per il controllo dei capelli ondulati e ricci, distribuire sui capelli umidi e asciugare con diffusore o naturalmente

Prezzo consigliato: 20 euro circa. Qui per scoprire se è in sconto.

4. Tigi Catwalk Strong Hold Mousse

Mousse per una texture a lunga durata. Aggiunge forza ai capelli e ne aumenta l’elasticità lisciando le cuticole per una tenuta assoluta.

Esigenza : per ricci definiti e setosi

: per ricci definiti e setosi Pro : resistenza a prova di passerella

: resistenza a prova di passerella Utilizzo: applicare su capelli tamponati

Prezzo consigliato: 18 euro circa. Scopri se è in offerta.

5. Moroccanoil Curl Defining Cream

Tecnologia avanzata per ammorbidire intensamente i capelli con sostanze attive che permettono di controllare l’effetto crespo per periodi prolungati. Dona ai capelli un movimento eccezionale e un’ottima tenuta, migliorando il look naturale dei ricci.

Esigenza : per effetto anti-crespo

: per effetto anti-crespo Pro : enfatizza i ricci in modo naturale

: enfatizza i ricci in modo naturale Utilizzo: applicare su capelli puliti e tamponati

Prezzo consigliato: 40 euro circa. Scopri se è in offerta.