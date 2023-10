Nella società frenetica in cui viviamo, lo stress individuale e sociale sembra essere sempre più onnipresente. La pressione della vita quotidiana, le preoccupazioni legate a pandemie, crisi energetiche, disordini geopolitici e crisi climatica stanno influenzando notevolmente il benessere psicologico delle persone. In questo contesto, una nuova tendenza nel settore della cosmetica sta emergendo: la Psycare, la cura della psiche attraverso la skincare e i prodotti beauty.

Negli ultimi anni, c’è stata una crescente consapevolezza dell’importanza del benessere mentale e dell’autocura nell’ambito della bellezza e della cosmetica. Mentre i disturbi legati allo stress e ai problemi del sonno sono in aumento, la ricerca della felicità è diventata una componente cruciale della salute a lungo termine, del benessere e della bellezza. Sempre più consumatori cercano prodotti cosmetici che non solo migliorino l’aspetto estetico, ma che abbiano anche un impatto positivo sulla loro salute mentale e sul loro stato d’animo.

Che cos’è la Psycare

Il termine “Psycare”, coniato da Beautystreams, una piattaforma specializzata nell’analisi dei trend nel settore cosmetico, rappresenta questa nuova tendenza. Si basa sul concetto di “brain care”, che coinvolge ingredienti noti per le loro proprietà calmanti o rilassanti, come quelli utilizzati nell’aromaterapia, come la lavanda, la camomilla e l’arancia dolce, che hanno effetti rilassanti. Inoltre, sono richiesti ingredienti che promuovano la stimolazione cognitiva e migliorino la concentrazione, come estratti di erbe o vitamine.

Le fragranze giocano un ruolo chiave in questa tendenza, poiché possono evocare ricordi o emozioni positive, inducendo una sensazione di comfort mentale. Profumi che richiamano i ricordi dell’infanzia o di un viaggio sono particolarmente apprezzati. Anche le consistenze sono importanti per la percezione del trattamento, dalle formulazioni bifasiche che si shakerano prima dell’uso alle nuove formule trifasiche contenenti veri petali di fiori e particelle scintillanti. I burri che si sciolgono a contatto con la pelle aggiungono un tocco di lusso all’esperienza di cura della pelle.

L’affermarsi della Psycare rappresenta una risposta alla “hyper fatigue”, un sovraffaticamento emotivo causato dal bombardamento di notizie legate a problemi globali. Un sondaggio condotto da Mintel nel 2022 ha rilevato che una percentuale significativa di persone aveva sperimentato stress, ansia, esaurimento mentale e burnout nei 12 mesi precedenti. Questi dati evidenziano l’urgenza di trovare modi per migliorare il benessere psicologico.

Gli ingredienti correlati a questa tendenza includono non solo quelli associati al mondo della pasticceria, come cocco, banana, caffè e cioccolato, ma anche superfood come lime, avocado e frutto della passione. L’olio di menta, noto per le sue proprietà antistress, è diventato un alleato comune nella Psycare. Numerosi marchi lo utilizzano nei loro prodotti per il suo effetto calmante.

I prodotti beauty ideali per sperimentare la psycare

Diverse aziende, tra cui Bylabel, si sono spinte oltre nell’approfondimento della Psycare, conducendo ricerche per certificare l’efficacia delle proprie formulazioni. I loro prodotti, come ad esempio i rossetti “Oh Yeahh! – La tua dose quotidiana di felicità”, si basano su una miscela brevettata denominata “Happiness Boosting Complex”, progettata per favorire un aumento dei livelli di serotonina, noto come “l’ormone della felicità”. Questi cosmetici non mirano solo a migliorare l’aspetto fisico, ma anche a offrire benefici tangibili per il benessere psicologico dei consumatori.

La connessione tra cervello e pelle, nota come neurocosmesi, è al centro dell’attenzione per marchi come Clariant. Hanno creato il concetto di bellezza olistica chiamato “The Joyolist”, che comprende prodotti skincare progettati per aumentare il buonumore. Questi prodotti, come il “Feel-Good Magic Stick” e la “Forget It All Relaxing Mask”, promuovono il benessere interiore e possono essere utilizzati insieme per portare gioia alla pelle e all’umore.