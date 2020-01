Quale seggiolino auto comprare: i 5 modelli migliori

Quale seggiolino auto comprare seguendo le ultime normative, per viaggiare in sicurezza con neonati e bambini? La nostra redazione ha selezionato i modelli migliori per trasportare i piccoli, da pochi mesi a 2 o 3 anni, e anche oltre.

Approvata la Legge Salva Bebè, infatti, si impone l’utilizzo di dispositivi anti abbandono per il trasporto in auto bambini fino a 4 anni.

Le norme

Art. 172 del Codice della Strada , stabilisce le regole da osservare durante il trasporto dei bambini in auto e le sanzioni per chi le trasgredisce.

ECE R44 04 , il regolamento europeo che stabilisce lo standard di omologazione dei seggiolini auto e li classifica in funzione del peso dei bambini.

UN/ECE R129 , l'ultimo regolamento europeo che stabilisce uno standard di sicurezza più elevato per l'omologazione, classificando i seggiolini in funzione dell'altezza (l'obbligo è fino a 150 cm)

I bambini di età fino a tre anni di età non possono viaggiare su veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 senza cinture di sicurezza e seggiolini. I bambini di età superiore ai 3 anni possono occupare il sedile anteriore solo se la statura supera i 150 cm.

La classificazione

La classificazione dei seggiolini auto omologati in base al regolamento ECE R44:

Gruppo 0 : le navicelle per bambini di peso inferiore a 10 kg (più o meno 9 mesi).

: le navicelle per bambini di peso inferiore a 10 kg (più o meno 9 mesi). Gruppo 0+ : gli ovetti per bambini fino a 13 kg (12-15 mesi circa).

: gli ovetti per bambini fino a 13 kg (12-15 mesi circa). Gruppo 1 : le poltroncine per bambini tra 9 e 18 kg (dai 9 mesi ai 4 anni di età).

: le poltroncine per bambini tra 9 e 18 kg (dai 9 mesi ai 4 anni di età). Gruppo 2 : rialzi con schienale per bambini tra 15 e 25 kg (3-6 anni circa).

: rialzi con schienale per bambini tra 15 e 25 kg (3-6 anni circa). Gruppo 3: rialzi con o senza schienale per bambini tra 22 e 36 kg (dai 5 ai 12 anni).

I 5 modelli migliori di seggiolino auto

I modelli migliori di seggiolino auto vanno scelti, come è giusto che sia, in base all’altezza, al peso, all’età del bambino. Quando si parla di sicurezza, è bene non badare al risparmio ma accertarsi che i prodotti scelti siano omologati, per essere in regola e evitare non solo multe o contravvenzioni ma eventualità ben più gravi.

Star Ibaby Onboard

Particolarità del Babify Onboard 360 è un Isofix rotante (appunto a 360°) reboard per i bambini da 0 a 18 kg (del gruppo 0 + 1). Permette di installare il bambino molto facilmente nel seggiolino girandolo verso la porta e poi metterlo in posizione per il viaggio. Acquista ora

Prezzo consigliato 199 euro

Bébé Confort Titan

Per gruppi 1, 2 e 3, un unico seggiolino per accompagnare il bambino dai 9 mesi fino ai 12 anni. L’aggancio Isofix con Top Tether garantisce un fissaggio sicuro, facile e corretto in auto. Reclinabile in 5 comode posizioni: dalla posizione seduta a quella relax, per un comfort ottimale del bambino. Acquista ora

Prezzo consigliato 239 euro

Foppapedretti Best Duofix

Un seggiolino auto omologato per i gruppi 2 e 3 (da 15 a 36 kg o bambini da 3 a 12 anni circa). Si può agganciare al sedile dell’auto con o senza sistema isoli, ha una seduta regolabile che si adatta alla crescita del bambino, grazie al sedile anatomico a larghezza variabile e al poggiatesta regolabile in altezza. Dotato di sistema di protezione per impatto laterale (sips-side impact protect system), offre il pratico portabibite posizionabile a destra o sinistra. Il rivestimento è removibile e lavabile. Acquista ora

Prezzo consigliato 118 euro

Safety 1st Manga Safe

Manga Safe di Safety 1st è un seggiolino auto del gruppo 2 e 3. Ultra leggero, pesa meno di 1 kg. La seduta è imbottita e si fissa facilmente e rapidamente al sedile posteriore con le cinture dell’auto. Sfoderabile e lavabile a 30 gradi, è disponibile nei colori nero, blu e rosso. Acquista ora

Prezzo consigliato 28,99 euro

Cybex Silver Pallas-Fix

Una proposta versatile il seggiolino auto di qualità stabile e durevole Cybex. Infatti è adatto a bambini dai 9 mesi ai 12 anni circa (9-36 kg), per auto con e senza Isofix. Il cuscino di sicurezza è ad ampiezza regolabile, il poggiatesta reclinabile in 3 posizioni e regolabile in altezza in 11 posizioni, la protezione dagli impatti laterali integrata (Sistema L.S.P.). Acquista ora

Prezzo consigliato 289,95 euro