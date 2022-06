Nel Summer issue di Dazed & Confused, il rapper 33enne, che ha accolto un bambino con Rihanna il 13 maggio 2022, ha parlato della sua relazione con la cantante delle Barbados, aprendosi in merito al tipo di padre che desidera di essere. Sul magazine si legge infatti che A$AP Rocky spera di “crescere bambini dalla mentalità aperta. Non persone che discriminano. E non sto cercando di descrivere un santo, ma realisticamente, voglio solo un bambino simpatico con genitori fantastici“.

L’artista hip hop, alla rivista su cui compaiono alcuni nuovi scatti a lui dedicati, ha aggiunto: “Ricorderò sempre ai miei figli di non perdere mai la loro immaginazione, anche da adulti, qualunque cosa accada. In realtà adoro guardare i cartoni animati: ho visto ad esempio i Teletubbies, Blue’s Clues, Yo Gabba Gabba, Peppa Pig e Baby Shark“.

RiRi aveva annunciato per la prima volta la sua gravidanza alla fine di gennaio, scoprendo il suo pancione durante una passeggiata con il rapper e compagno a New York . Da allora, come è ben noto, l’imprenditrice di Fenty Beauty ha sfoggiato alcuni look che hanno rivoluzionato la moda premaman, abbattendo i taciti – ma neanche troppo – tabù, secondo cui una donna dovrebbe nascondere il proprio corpo che cambia, mentre al suo interno cresce una nuova vita.

A$AP Rocky – che in un’intervista a GQ nel maggio del 2021 aveva definito Rihanna “The love of my life” – ha raccontato a Dazed anche qualcosa sulla sua relazione: