I vantaggi dello spazzolino da denti elettrico per bambini: quando iniziare a usarlo e perché

L’igiene del cavo orale dei bambini va curata fin dalla nascita ma, in particolare con l’inizio del processo di dentizione, diventa fondamentale far sì che il bambino impari a far sua questa importante abitudine.

Lavarsi i denti, infatti, aiuta a mantenere in salute tutta la bocca, dai denti alle gengive, la quale richiede un certo livello di cura e attenzione; ma cosa è meglio utilizzare: lo spazzolino tradizionale o lo spazzolino elettrico? L’età del bambino è un fattore di cui tener conto per una scelta consapevole?

Assolutamente sì: moltissimi dentisti e igienisti tendono a preferire lo spazzolino elettrico piuttosto che quello tradizionale, ma attenzione, perché consigliano anche di aspettare che il bambino abbia compiuto almeno 3 anni. Il motivo è soprattutto legato alla testina dello spazzolino elettrico che, pur essendo più piccola e leggermente arrotondata, potrebbe comunque risultare ingombrante per la piccola bocca di un bambino con un’età inferiore.

Naturalmente, lo spazzolino tradizionale non va demonizzato, ma quali sono i vantaggi dell’elettrico?

I principali vantaggi dello spazzolino elettrico per i bambini sono i seguenti:

consente una migliore e più approfondita eliminazione della placca dentale;

abitua il bambino a tempi maggiori da dedicare allo spazzolamento dei denti;

contribuisce ad abituare il bambino a un corretto spazzolamento dei denti;

è più delicato, grazie alle sue setole morbide, per i denti e per le gengive dei bambini;

è decisamente più divertente da utilizzare.

Detto ciò, comunque, è importante evidenziare come anche lo spazzolino tradizionale, se usato correttamente, ha i suoi vantaggi… A voi, dunque, la scelta!