Quali sono i migliori prodotti capelli per il mare

Dalla protezione prima di andare in spiaggia allo shampoo fino alla maschera doposole, i prodotti capelli per il mare sono gli indispensabili beauty dell’estate per avere una chioma sempre sana e luminosa. Non solo oli e spray protettivi, dunque, ma un serie di trattamenti per i capelli altamente performanti, di cui è importante conoscere non solo caratteristiche e benefici, ma anche l’INCI.

L’offerta, infatti, si diversifica a seconda se sono prodotti per capelli naturali, organici, senza parabeni, vegani e cruelty free. I migliori? Ecco i best of della redazione.

Protezione solare capelli

Wella Professionals Invigo Sun UV Hair Color Protection Spray

Spray senza risciacquo che protegge efficacemente il colore dai raggi UV.

: con Provitamina B5 Pro: con Sun-Blend per garantire che i capelli rimangano vibranti e nutriti

Prezzo consigliato: 18 euro

Tigi Bed Head Beach Bound

Spray protettivo di Tigi per capelli stressati dal sole, specialmente capelli colorati. Crea uno speciale schermo che combatte l’umidità e protegge i capelli colorati dal sole. Sottili molecole idrorepellenti proteggono i capelli dall’effetto crespo anche in condizioni di forte umidità. I capelli risultano più resistenti, e la rottura è ridotta drasticamente. Dona capelli corposi e sani, puliti, disciplinati, e con una protezione prolungata dall’effetto crespo.

: i riparatori attivi penetrano negli strati interni del capello e ricostruiscono i blocchi di proteine Pro: particolarmente indicato per capelli colorati

Prezzo consigliato 18 euro

Phyto Phytoplage Spray Solare Protettivo

Protegge i capelli dal sole. La sua formula agisce sui capelli dando loro morbidezza, volume e lucentezza, preservando la luminosità del colore grazie un filtro UV naturale. Agendo contro la disidratazione e i danni causati da sole, sale e cloro, questo spray leggero lascia una finitura trasparente per proteggere i capelli naturali.

: contiene degli estratti di calendula, semi di girasole e mandorla dolce per apportare morbidezza, volume e luminosità, ma anche lotus indiano idratante Pro: senza silicone e parabeni

Prezzo consigliato 19 euro

Olio solare capelli

Bumble and Bumble Hairdressers Invisible Oil

Primer protettivo calore+UV che rinforza e protegge i capelli. Lo spray nutre dalle radici alle punte. Arricchito con molteplici ingredienti idratanti, questo primer forma una barriera difensiva dai danni causati da piastra, ferro e phon, per evitare che i capelli si spezzino e si inaridiscano. Da spruzzare sui capelli umidi per idratarli, districarli e proteggerli dai raggi UV sia in piscina che in spiaggia. Rende i capelli morbidi, idratati ed elimina l’effetto crespo, per un risultato finale sano, levigato e ordinato.

: miscela di 6 oli micronizzati che aiuta ad ammorbidire, districare, eliminare il crespo e facilitare lo styling Pro: senza parabeni, phthalates, oli minerali e formaldeide

Prezzo consigliato 27 euro

René Furterer Solaire Olio solare

Olio solare protettivo per capelli esposti al sole. Quest’olio waterproof assicura una protezione ottimale dei capelli esposti al sole. La ricchezza della sua texture apporta nutrimento intenso e dona ai capelli un effetto bagnato brillante. Senza risciacquo.

: con estratto di sesamo e filtro UV Pro: protezione molto alta

Prezzo consigliato: 20 euro

Collistar Olio Spray Capelli

Olio spray che protegge non solo la struttura dei capelli, ma evita l’alterazione del colore causata da una frequente esposizione ai raggi solari. Adatto a qualsiasi tipo di capello trattato e colorato conferisce lucentezza senza ungerli.

: capelli leggeri, splendenti, dal colore uniforme e pieni di vitalità per tutta l’estate Pro: contiene filtri solari

Prezzo consigliato: 15 euro

Shampoo solare

Kérastase Soleil Shampoo Apres-Soleil

Shampoo doposole idratante, arricchito con acqua di cocco per rimuovere delicatamente cloro, sale e residui di sabbia. Sui capelli bagnati, il gel traslucente va emulsionato per purificare la cute e le lunghezze: i capelli sono idratati e le lunghezze sono rinfrescate, luminose e morbide. Capelli più idratati e nutriti. Purifica i capelli da sale, cloro e residui di sabbia.

: una combinazione di Acqua di Cocco, Vitamina E e Filtro UV Pro: la fragranza resiste a lungo, lasciando i capelli profumati di gelsomino estivo e tuberosa

Prezzo consigliato 25 euro

Biolage Sunsorials After Sun Shampoo

Deterge delicatamente i capelli dopo l’esposizione al sole. Rimuove i residui di sale e cloro apportando morbidezza e luminosità. I capelli sono sani e idratati. Per tutti i tipi di capelli, adatto anche a capelli colorati.

: Vitamina E, ceramidi, filtri UV e semi di girasole per donare protezione dagli effetti dannosi dell’esposizione al sole, mare e cloro Pro: senza parabeni

Prezzo consigliato 17 euro

Goldwell Dualsenses Sun Reflects After-Sun Shampoo

Deterge istantaneamente capelli e cute e rimuove efficacemente i residui di sale e cloro. Previene la disidratazione e ne riequilibra il livello ottimale; protegge il colore dallo sbiadimento dovuto ai raggi UV e lo mantiene vibrante.

C aratteristiche : il microPROtec complex distribuisce in modo rapido e uniforme i principi essenziali, la FadeStopFormula limita la perdita del colore durante i lavaggi, il Pantenolo aiuta a prevenire la disidratazione e a riequilibrarne il livello

: il microPROtec complex distribuisce in modo rapido e uniforme i principi essenziali, la FadeStopFormula limita la perdita del colore durante i lavaggi, il Pantenolo aiuta a prevenire la disidratazione e a riequilibrarne il livello Pro: contiene una fragranza estiva delicata e rinfrescante

Prezzo consigliato: 14,50 euro

Maschera capelli doposole

Davines SU Hair Mask

Trattamento anti-age completo della linea SU che ridona morbidezza, idratazione e lucentezza anche ai capelli più secchi ed opachi, è indicato per tutti i tipi di capelli durante e dopo l’esposizione al sole.

Chinotto di Savona, per un’azione anti-ossidante e anti-infiammatoria, dal Presidio Slow Food di Finale Ligure.

: Burro di Karitè organico – ammorbidisce, lenisce, nutre e ha proprietà antiossidanti; Chinotto di Savona, per un’azione anti-ossidante e anti-infiammatoria, dal Presidio Slow Food di Finale Ligure. Pro: la nota è fiorita (camelia e mimosa), fruttata (mela) e legnosa.

Prezzo consigliato 18,90 euro

Maria Nila Structure Repair

Un trattamento ristrutturante di Maria Nila che regala a capelli danneggiati un booster di vitalità. La sua formula cremosa avvolge la fibra capillare in un concentrato di attivi che aiutano a riparare e rigenerare in profondità. I capelli sono visibilmente più luminosi e forti.

: formula 100% vegana alle alghe Pro: note fiorite come rosa e gelsomino con un fondo di vaniglia

Prezzo consigliato 26 euro

Aveda Sun Care After Sun

Una maschera in crema intensa che ristabilisce l’equilibro dei capelli esposti al sole, idrata e aiuta a difenderli contro i radicali liberi.

: la proteina del morikue aiuta a risanare i capelli indeboliti; l’olio di tamanu, il burro di karitè di certificazione organica, l’olio di palma e l’ idratano i capelli; una miscela antiossidante di estratto di tè verde, olio di semi di girasole organico certificato e la vitamina E proteggono contro i radicali liberi Pro: un aroma leggero e tropicale con essenze organiche certificate al 100% di neroli, ylang ylang e cisto

Prezzo consigliato 28 euro