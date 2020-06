Spray capelli mare: a cosa servono e i migliori da comprare

Quando sole, raggi UV, acqua salata e cloro disidratano, decolorano e rendono opaca la capigliatura, la soluzione migliore per proteggerla è uno spray per capelli da usare al mare e in piscina. L’estate rappresenta per i capelli un periodo di grande stress, ma una costante protezione dal sole è fondamentale affinché non si rovinino così in autunno si dovrà ricorrere al massimo a un ristrutturante capillare, una piccola sforbiciata e a un tonalizzante per rinfrescare il colore.

Scegliendo una delle tante soluzioni, compresi i rimedi naturali come olio di argan, di jojoba, di ricino e di cocco, si scongiura non solo la caduta di capelli, ma anche il loro deterioramento e invecchiamento.

Spray capelli mare: a cosa servono

Proteggere i capelli mentre ci si espone al sole non è solo una questione estetica, ma è anche un fatto di salute . La struttura del fusto capillare resta intatta mantenendo la lucentezza e setosità dei capelli.

. La struttura del fusto capillare resta intatta mantenendo la lucentezza e setosità dei capelli. Anche il cuoio capelluto va protetto, non solo dalle scottature ma per contrastare nel lungo periodo il rischio caduta .

. Ricchi di filtri anti UVA e UVB , i solari per capelli formano un film invisibile in grado di schermare i raggi, e di isolare la fibra dal contatto con salsedine e cloro, che hanno un’azione inaridente.

, i solari per capelli formano un film invisibile in grado di schermare i raggi, e di isolare la fibra dal contatto con salsedine e cloro, che hanno un’azione inaridente. Per ottimizzarne la performance, bisogna applicare lo spray protettivo più volte nell’arco della giornata.

protettivo più volte nell’arco della giornata. Hanno consistenze leggere per non ungere i capelli : per questo possono essere usati in tutte quelle situazioni di sole intenso e non necessariamente in spiaggia.

: per questo possono essere usati in tutte quelle situazioni di sole intenso e non necessariamente in spiaggia. I capelli trattati e colorati necessitano di una specifica protezione dai raggi solari e da tutti gli agenti esterni che tendono a indebolirli e disseccarli.

necessitano di una specifica protezione dai raggi solari e da tutti gli agenti esterni che tendono a indebolirli e disseccarli. Le protezioni solari per capelli possono essere sia a base oleosa sia con una texture più fluida . La scelta dipende dal tipo di capello che abbiamo e dallo scopo che vogliamo raggiungere.

. La scelta dipende dal tipo di capello che abbiamo e dallo scopo che vogliamo raggiungere. Gli oli spray sono ottimi per i capelli ricci e crespi, donano lucentezza al capello ed evitano che quest’ultimo sbiadisca.

sono ottimi per i capelli ricci e crespi, donano lucentezza al capello ed evitano che quest’ultimo sbiadisca. I latte spray, possono avere una texture più o meno densa, vanno a idratare in profondità il capello.

I migliori da comprare

Il miglior rapporto qualità/prezzo Goldwell Dualsenses Sun Reflects UV Protect Spray Ideale per capelli sottili 19 € su Amazon Pro Il pantenolo aiuta a prevenire la disidratazione

La FadeStopFormula previene la perdita del colore

Contiene una fragranza estiva delicata e rinfrescante Contro Nessuno

Protegge istantaneamente da sole, cloro, acqua di mare e dallo sbiadimento del colore dovuto ai raggi UV. Previene la disidratazione dei capelli. Consigliato anche come trattamento leave-in dopo lo shampoo, sui capelli tamponati: rende i capelli morbidi e in questo modo è particolarmente adatto per quelli sottili.

Il più economico Biopoint Hair Sun on Oil Spray Ideale per capelli colorati 9 € su Amazon Pro Azione idratante

Azione antiossodante Contro Nessuno

Uno speciale olio dalla formulazione leggera che dona protezione ai capelli garantendo un effetto naturale. Protegge il capello da viraggi di colore, inaridimento e opacità, donando idratazione e nutrimento al capello. Contiene l’innovativo Color Protective System, un complesso di filtri solari che protegge il capello da viraggi di colore, inaridimento e opacità, estratti vegetali di olio di Jojoba ad azione idratante ed estratto d’Uva noto per la sua azione antiossidante.

La nostra scelta Tigi Bed Head Beach Bound Protection Spray Ideale per capelli colorati 13 € su Amazon Pro Evita l'effetto crespo

Svolge un'azione setificatrice

Ha proprietà riparatrice Contro Nessuno

Spray protettivo per capelli stressati dal sole, specialmente capelli colorati. Sottili molecole idrorepellenti proteggono i capelli dall’effetto crespo anche in condizioni di forte umidità. I riparatori attivi penetrano negli strati interni del capello e ricostruiscono i blocchi di proteine. I capelli risultano più resistenti, e la rottura è ridotta drasticamente. Dona capelli corposi e sani, puliti, disciplinati, e con una protezione prolungata dall’effetto crespo. Particolarmente indicato per capelli colorati.

Il prodotto top Davines SU Hair Milk Ideale per capelli colorati 19 € su Amazon Pro Ad elevata biodegradibilità

Priva di parabeni e solfati

Applicazione invisibile Contro Nessuno

Latte addolcente leave on arricchito con filtri protettivi UV che preservano il colore cosmetico e l’idratazione durante l’esposizione solare. Mantiene i capelli morbidi, leggeri e pettinabili. Nutre e idrata i capelli senza appesantirli. La linea SU contiene citrus myrtifolia, estratto di chinotto con proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Questo ingrediente è Presidio Slow Food per la Tutela della Biodiversità e proviene dalla fattoria del signor Parodi, a Savona, in Italia

Il vegano La Saponaria Osolebio Olio per capelli Ideale per capelli luminosi 13 € su Amazon Pro Senza fragranze aggiunte

Texture leggera e non grassa

Da agricoltura biologica Contro Nessuno

L’olio in spray progettato da La Saponaria per proteggere i capelli dai danni del sole e dalle influenze esterne, ha una formulazione nutriente e ristrutturante. Contiene olio di argan, cocco e noce di macadamia così come vitamina E. Ha una consistenza leggera e non grassa, protegge i capelli dalla disidratazione e può anche essere applicato come una maschera nutriente dopo una giornata al mare o in piscina.