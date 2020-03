Ristorante sott’acqua Dubai: come prenotare da Al Mahara

Mangiare in un acquario circondati da pesci che nuotano, flora marina e atmosfera incantata: è possibile nel ristorante sott’acqua di Dubai, al primo piano del famosissimo grattacielo a forma di vela, l’hotel di super lusso a 7 stelle, simbolo della città. Già solo trovarsi al suo cospetto è un’esperienza memorabile, ma poterci entrare e permettersi un pranzo o una cena in uno dei suoi ristoranti rende il tutto indimenticabile.

Al Mahara è il ristorante acquario situato al piano terra del Burj Al Arab, guidato in cucina dallo chef tri stellato Kim Joinié-Maurin; l’ambiente è a dir poco da favola: ci si arriva tramite un corridoio dorato a forma di conchiglia, si entra nella sala da pranzo in cui i tavoli sono completamente circondati da vetrate dalle quali si ammirano nuotare pesci di ogni dimensione tra coralli e il blu rilassante del mare profondo. Anche se non si soggiorna nella vela, è possibile vivere l’esperienza di un pranzo o una cena all’interno dell’acquario.

Come prenotare da Al Mahara, il ristorante acquario a Dubai: menu e prezzi

Le prenotazioni vanno fatte online; seguendo il link viene richiesto di indicare la data e la fascia oraria tra quelle disponibili e una volta scelte, si viene informati della richiesta di deposito di 300 AED (66 euro) a persona per la conferma della prenotazione. La somma verrà poi decurtata dal conto a meno che non venga effettuato un annullamento della prenotazione meno di 24 ore prima della stessa.

Al Mahara: orari e prezzi

Il ristorante è aperto per il pranzo solamente venerdì e sabato dalle 12 alle 14.30, mentre è possibile cenare dal sabato al mercoledì dalle 19 alle 22.30, giovedì e venerdì fino alle 23. Il volo culinario proposto dallo chef compre 7 portate a 995 AED (circa 220 euro), con la possibilità di abbinare i vini (al costo di 1750 AED) oppure bevande analcoliche (1350 AED).

Il menu del ristorante Al Mahara

Il menu comprende 3 antipasti a scelta della cucina e le altre 4 portate a scelta del cliente tra due proposte come Abalone, grano saraceno e tartufi, Filetto di manzo, bernese e patate soffiate croccanti o dolci come Meringa, fragole confit, basilico e sorbetto o crostata al cioccolato con crumble di cocco e cacao, ananas, gelatina allo zenzero e mousse al cioccolato.

È possibile anche optare per il menu a 5 portate a 795 AED (175 euro), sempre con aggiunta per vini o analcolici, oppure ordinare alla carta (maggiore scelta, ma anche maggiori costi).

Per poter immergersi in questo fantastico mondo subacqueo e godere della eccellente cucina, è richiesto un dress code elegante e una piccola regola per la cena: sono benvenuti gli ospiti a partire dagli 8 anni (per il pranzo non ci sono limiti di età).