Rossetti Autunno-Inverno 2021/2022: non solo rosso

Autunno fa rima con intensità e profondità. È arrivato il momento di archiviare i colori pop, quelli fluo e tutta la palette che ci ha fatto compagnia quest’estate. Ci prepariamo così a indossare le fantastiche novità dei rossetti che i brand hanno formulato per l’Autunno-Inverno 2021/2022 e a scoprire quali sono colori e texture promossi per la prossima stagione.

Tornano in auge i nude e naturalmente un grande classico: il rossetto rosso, in tutte le sue sfumature più intense.

Rossetti Autunno-Inverno 2021/2022: L’Oréal torna con un grande classico

L’Oréal ha rispolverato un grande classico che fu creato nel 1985: si tratta del rossetto Color Riche Satin, che con il suo packaging iconico e la fragranza subito riconoscibile ha fatto la storia del make-up.

Ispirati alla città di Parigi e alla sua bellezza senza tempo, il brand ha lanciato una nuova gamma di colori che va ad integrare i capisaldi della collezione, con una formulazione ancora più intensa. Il rossetto è naturalmente a lunga durata e contiene olio di Argan proveniente dal Marocco (e coltivato in modo sostenibile) per nutrire, proteggere e idratare le labbra che si preparano ad affrontare le temperature più fredde dell’anno.

Guerlain punta su un autunno rosso fuoco effetto matte

Guerlain torna con Rouge G Luxurious Velvet rivisitando 15 tra i più famosi rossetti della sua gamma: il finish è extra mat, come il velluto che compone parte della cover esclusiva.

Autunno-Inverno 2021/2022: Charlotte Tilbury evoca gli anni ‘90

Come la stessa make up artist ha spiegato, le labbra effetto nude sono un evergreen, un look nato negli anni ‘90, quando il rossetto nude accompagnato a un lip liner scuro e marrone era il marchio di fabbrica delle super Top Model: da Claudia Schiffer a Cindy Crawford, le vere pioniere di questa tendenza. I rossetti preparati da Charlotte Tilbury per la prossima stagione hanno dei nomi che rendono bene l’idea:

In Copertina : tonalità albicocca, luminosa e calda, che mima i pigmenti naturali delle labbra, facendole sembrare più piene ed ampie;

: tonalità albicocca, luminosa e calda, che mima i pigmenti naturali delle labbra, facendole sembrare più piene ed ampie; Sulla Passerella : color pesca con il mix perfetto di sottotoni caldi e freddi, adatto a ogni carnagione;

: color pesca con il mix perfetto di sottotoni caldi e freddi, adatto a ogni carnagione; Revolution Matte per le Supermodelle : rossetto dal tono rosa nude;

: rossetto dal tono rosa nude; Super Fabolous : un rosa-marrone nude profondo e intenso adatto a tutte le carnagioni;

: un rosa-marrone nude profondo e intenso adatto a tutte le carnagioni; K.I.S.S.I.N.G: rossetto color rosa pesca tenue. Charlotte ha creato questa tonalità con un sottotono marrone, per ottenre un’altra nuance adatta a tutti gli incarnati.

Con Dior l’autunno si tinge di rosso (scuro)

Si chiama Birds of a Feather: la nuova collezione di Dior per l’autunno si ispira alle piume colorate degli uccelli e contiene oltre a matite e palette, 2 nuovi rossetti per la Dior Rouge Ultra Rouge:

ultra Cute : tonalità marrone cognac;

: tonalità marrone cognac; ultra Wild: un classico rosso scuro.

Dior fa di più: il leggendario Rouge Dior 999 ora ha un nuovo finish vellutato e contiene anche peonia rossa, in più ha lanciato anche un’esclusiva edizione limitata del rossetto Icone 720 inciso con la leggendaria etichetta Christian Dior, una nuance bellissima che impreziosita in questo modo è quasi un peccato usare.

Yves Saint Laurent riscopre l’eleganza senza rinunciare al comfort

La maison ha lanciato 12 nuovi colori per la collezione The Slim Velvet Radical, anche lo stick è nuovo di zecca: sottile e rettangolare, per agevolare l’applicazione. La collezione comprende sia tonalità classiche sul rosso sia tonalità nude, e la consistenza è cremosa e a lunga tenuta.

L’autunno di Givenchy è vellutato

Il brand propone i lipstick Le Rouge Sheer Velvet, con formulazioni leggerissime ma allo stesso tempo nutrienti grazie al burro di mango. Il finish delle 11 nuove nuance è opaco e promette fino a 12 ore di tenuta. I colori anche in questo caso vanno dai classici rossi ai nude.