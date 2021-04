Rossetto corallo: come sceglierlo in base al sottotono della pelle

Uno dei colori che rimandano subito all’estate è il corallo, quel giusto mix tra rosso, arancione e rosa che fa pensare ai coralli dei fondali marini e all’estate sempre più vicina. Fortunatamente, le sfumature del corallo sono più d’una e in fatto di rossetti ne esiste una per ogni tipo di incarnato. Per trovare infatti il rossetto rosso giusto, bisogna fare affidamento al sottotono della pelle, a maggior ragione se si tratta del rossetto corallo.

Il rossetto corallo è audace quanto basta e richiede personalità per essere indossato, per questo è importante trovare quello più in armonia con il sottotono della pelle, in modo che non risulti “stonato” insieme al resto del make up e riesca invece a valorizzare il viso, facendo sentire a proprio agio chi lo indossa.

Che cos’è il sottotono della pelle

Il sottotono della pelle è una sfumatura naturale della pelle che ne determina la temperatura e diventa il punto di partenza per individuare il trucco perfetto. Una volta trovato, sarà più facile giocare con i colori e avere padronanza delle variegate palette che il mondo del make up propone continuamente. Il sottotono della pelle può essere caldo, freddo o neutro, e si distingue dal tono (che invece può essere chiaro, scuro o dorato).

Scegliere un rossetto corallo in contrasto col sottotono significa auto-sabotarsi ed evidenziare rughe e imperfezioni della pelle. Le tinte in accordo col sottotono permettono invece di sfruttare le proprietà stesse dei colori, in modo da rendere tutto più armonico ed equilibrato. Occhio anche all’arancione: fa sembrare i denti più gialli, quindi non è mai una buona scelta esagerare nel suo utilizzo soprattutto sulle labbra.

Per la teoria dei colori, nella scala dei toni il rosso è considerato un colore caldo ma se mischiato con la giusta quantità di blu, vira immediatamente verso toni più freddi. Al contrario con una punta di giallo diventerà più aranciato.

Sottotono caldo e rossetto corallo

Il sottotono caldo tende al giallo e osservando con attenzione la pelle, le vene più superficiali appaiono verdi. Il rossetto corallo perfetto per questo tipo di pelle deve avere i toni aranciati, puntando quindi su rossi definiti caldi.

Yves Saint Laurent Rouge Volupté Shine

Questo rossetto è disponibile in più di 30 tonalità, il n.30 Corail Ingenious è aranciato al punto giusto per trovarsi in armonia proprio con i sottotoni caldi. La formulazione cremosa e brillante lo rende perfetto per una giornata estiva di sole.

Disponibile da Sephora a 23,00 euro Acquista ora

Sottotono freddo e rossetto corallo

Il sottotono freddo è tendente al grigio e le vene più in superficie sono di colore blu o viola. Il rossetto corallo perfetto per questa carnagione deve contenere una punta di blu, meglio quindi evitare le tonalità troppo aranciate.

Diego Dalla Palma RossoRossetto

Il brand propone la tonalità Corallo – La Ritardataria con un pizzico di blu quasi impercettibile che lo rende il rossetto corallo adeguato per il sottotono freddo. È un rossetto volumizzante, emolliente e idratante.

Disponibile da Douglas a 26,99 euro Acquista ora

Sottotono neutro e rossetto corallo

Il sottotono neutro è quello più difficile da individuare perché è una via di mezzo tra quello caldo e quello freddo e con tutta probabilità a primo sguardo si farà fatica a capire se le vene sono blu o verdi. È il sottotono più versatile: in questo caso si può “osare” in entrambe le direzioni – calda o fredda – senza esagerare.

Collistar Rossetto Art Design

Questo rossetto dal packaging moderno e irresistibile ha una texture cremosa e avvolgente. Il colore risulta pieno e vibrante. La tonalità si chiama proprio Corallo e contiene un prezioso estratto di bacche rosse che lo rende adatto a tutti gli incarnati e che aiuta ad attenuare le piccole rughe, rendendo le labbra piene e levigate.

Disponibile da Douglas a 22,99 euro Acquista ora