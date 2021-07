Rossetti estate 2021: novità, colori e tendenze

Anche il 2021 rispetta la tradizione delle nuove uscite cosmetiche e lo fa accogliendo sul mercato i rossetti per l’estate 2021. Colori cangianti, pigmenti intensi e tante tonalità diverse, i rossetti per l’estate 2021 promettono lunga tenuta, formule idratanti e colori di tendenza, per un perfetto look anche sotto il sole più cocente.

Le novità dell’estate 2021 accontentano tutti i gusti, sia per chi vuole una coprenza minima e una massima idratazione, sia per chi invece necessita di un rossetto coprente e performante nonostante il caldo.

Rossetti, le novità dell’estate 2021

Tante le novità e le collezioni in edizione limitata da acquistare e da poter finalmente indossare anche senza mascherina all’aria aperta (sempre nel rispetto delle normative anti-Covid).

Bobbi Brown – Crushed Shine Jelly Stick

I nuovi rossetti per l’estate 2021 di Bobbi Brown promettono labbra idratate e super colorate, senza rinunciare alla luminosità. Con i Crushed Shine Jelly Stick basta un click per avere labbra naturalmente colorate: si tratta di una linea in edizione limitata e all’interno i rossetti contengono oli fruttati e acido ialuronico. La loro formula scorre piacevolmente sulle labbra e sono disponibili in sei tonalità universali, perfetti per accontentare tutti i gusti.

Prezzo 29 euro. Disponibili sul sito ufficiale Bobbi Brown

Estée Lauder – Pure Color Illuminating Shine

Il marchio statunitense ha lanciato sul mercato la linea Pure Color illuminating Shine: si tratta di un rossetto gel con un finish brillante, disponibile in diverse tonalità. La texture è morbida e scorre facilmente sulle labbra. È possibile indossare solo un velo di colore oppure applicare più passate di prodotto per ottenere un effetto più intenso. È formulato con acido ialuronico, ceramidi e trigliceridi per una perfetta combinazione che aiuta rimpolpare le labbra.

Disponibili su LookFantastic a 33,45 euro Acquista ora

Rossetti Beige Ébloui, l’edizione limitata di Hermès

Così come evoca il suo nome, il rossetto in edizione limitata di Hermès richiama la tonalità ambrata della sabbia del deserto. È una linea che si compone di tre rossetti in tre differenti nuance. È a lunga tenuta e promette di regalare comfort sulle labbra nonostante le alte temperature estive.

Prezzo 60 euro. Disponibili sul sito ufficiale Hermès

Chanel – Rouge Coco Bloom

Chanel ha deciso di proporre per l’estate 2021 un rossetto rimpolpante in grado di donare comunque un colore intenso e a lunga tenuta. Per farlo ha brevettato una formula chiamata Hydraboost a base di cere quali mimosa, jojoba e girasole.

Disponibili da Sephora a 39,00 euro Acquista ora

Rossetto Dior Rouge Graphist, edizione limitata Summer Dune

Per questa speciale edizione limitata, Dior ha presentato due tonalità di rossetto: uno più aranciato e uno rosso scuro. Si tratta di un rossetto a matita, utile per un’applicazione a lunga tenuta, precisa e delineata sulle labbra.

Disponibili da Douglas a 34,99 euro Acquista ora

Rossetto Gucci Rouge De Beauté Brillant

Per l’estate 2021 Gucci ha puntato su un rossetto che somiglia a un balsamo per le labbra, con un colore comunque intenso e che dona una profonda idratazione. È una sorta di rossetto quasi trasparente, per un effetto naturale. Grazie i suoi ingredienti nutrienti come l’olio di rosa nera e l’olio di peonia, riesce a garantire fino a 24 ore di idratazione.

Disponibili da Sephora a 41,90 euro Acquista ora

Guerlain Kiss Kiss Tender Matte

Il brand ha puntato tutto sui rossetti mat a lunga tenuta che non per questo devono rinunciare all’idratazione. Sono ricchi di burro di karité e acido ialuronico. La gamma di rossetti è composta da 15 tonalità e garantiscono tutte una durata fino a 12 ore.

Disponibili da Sephora a 35,90 euro Acquista ora

Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture

È un rossetto satinato con una formula composta da micro cristalli riflettenti, per un effetto brillante e lucente. La formula è a lunga tenuta e ultra pigmentata.

Disponibile da Sephora a 26,50 euro Acquista ora