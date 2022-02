Valentino, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, sono solo alcune delle maison italiane che hanno curato i meravigliosi outfit sfoggiati da cantanti, ospiti e presentatrici durante la diretta del Festival di Sanremo 2022, trasmessa il 2 febbraio.

Abbiamo visto abiti di ogni colore, forma e stile, ma anche il make up merita attenzione. Il trucco e parrucco della 72esima edizione vede come protagonisti i toni pastello e le forme geometriche. Anche gli eyeliner colorati la fanno da padrone, per non parlare delle chiome vaporose e fatate come quella di Arisa, che ha stupito tutti con un taglio medio con frangetta e tinta rosa cipria.

Andiamo dunque a scoprire i migliori beauty look della seconda serata. Quelli più vivaci e chic, che hanno colpito il pubblico dell’Ariston e i 7 milioni di telespettatori che hanno assistito alla kermesse da casa.

Al primo posto c’è assolutamente Lorena Cesarini, attrice 35enne che ha co-condotto il secondo appuntamento della trasmissione accanto ad Amadeus. La scelta del trucco era scontata, dal momento che Cesarini è testimonial di Valentino beauty. La maison italiana ha curato i suoi outfit e anche il make up, opera del make up artist del brand Manuele Mameli.

Per il primo long dress, l’attrice ha messo in mostra i toni del nude, con ombretto brillantinato e rossetto color carne. Colori più audaci sono apparsi in abbinamento ai successivi cambi d’abito: eyeliner rosso e lip gloss color ciclamino.

Francesca Michielin ha partecipato alla gara durante l’esibizione di Emma Marrone con il brano Ogni volta è così, in qualità di direttrice d’orchestra. Per l’occasione ha scelto le sapienti mani del make up artist di Clinique Luca Cianciolo. Il trucco grafico è caratterizzato da ombretto geometrico a forma di foglia sui toni del viola, che allunga lo sguardo verso l’esterno regalandogli maggior intensità.

Impossibile poi non citare Elisa, che è tornata in gara dopo 21 anni con il brano O forse sei tu, posizionandosi al primo posto nella classifica generale della sala stampa. La cantante è salita sul palco con un outfit total white. L’eyeliner bianco spicca sul make up nude e dona un tocco di originalità al viso. In perfetto abbinamento anche i capelli, grazie alle morbide beach waves che contribuiscono a creare un effetto etereo da sirena.