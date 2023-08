Scolpire gli addominali con l'autoabbronzante è il nuovo trend TikTok

Nel vasto mondo dei social media, le tendenze si susseguono a ritmo serrato, e TikTok è indubbiamente uno dei protagonisti principali. Questa piattaforma ha conquistato milioni di utenti grazie alla sua capacità di diffondere velocemente nuove mode e sfide virali. L’ultima riguarda gli addominali.

Addominali con l’autoabbronzante: il trucco di TikTok

Uno dei fenomeni più recenti che sta prendendo piede su TikTok è infatti il trend dell'”autoabbronzante addominale”, una pratica che promette di conferire una tonalità più scura alla pelle dell’addome, simulando così la definizione muscolare tipica di chi pratica attività fisica regolare. La teoria alla base di questa moda è che, creando un’illusione di ombreggiatura e profondità con l’autoabbronzante, un po’ come si fa con la tecnica make-up del contouring, si otterrà l’aspetto di addominali scolpiti e definiti.

Le ragazze che hanno reso questa tecnica virale su TikTok, mostrano nei video come pennellare l’autoabbronzante lungo le linee verticali principali degli addominali, in modo da renderli più definiti grazie a luci e ombre. L’unico inconveniente, se così si può dire, è che non trattandosi di trucco ma di sostanze autoabbronzanti, c’è un tempo tecnico di attesa (che può variare in base al prodotto usato) prima di vedere il risultato.

Tuttavia, questa tendenza ha sollevato alcune critiche da parte di esperti di salute e fitness: In primo luogo, non bisogna dimenticare che l’autoabbronzante è un prodotto chimico che può contenere sostanze potenzialmente dannose per la pelle. Utilizzare grandi quantità di questo prodotto giornalmente, su una zona così sensibile come l’addome può portare a irritazioni cutanee, eruzioni e altre reazioni indesiderate.

Addominali e autoabbronzante, il trend di TikTok senza benefici reali

In secondo luogo, cercare di simulare la definizione muscolare attraverso l’autoabbronzante è solo un’illusione temporanea e superficiale. Non si ottengono benefici reali per la salute o per la forma fisica. Ottenere addominali scolpiti richiede uno sforzo costante e un programma di allenamento mirato, combinato a una dieta equilibrata. L’autoabbronzante non può sostituire un lavoro duro e costante in palestra e non dovrebbe essere considerato un modo per raggiungere risultati tangibili.

Inoltre, l’ossessione per l’aspetto fisico può portare a problemi psicologici, come bassa autostima, disturbi alimentari e insicurezze. La pressione di seguire trend e mode per ottenere un corpo “perfetto” può essere dannosa per il benessere mentale e fisico delle persone.

L’importanza di promuovere un’immagine positiva del corpo e di abbracciare la diversità è fondamentale. Tutti hanno una forma fisica unica e preziosa, e la bellezza risiede nella varietà e nell’accettazione di sé stessi. Invece di inseguire mode passeggere, è essenziale concentrarsi sul costruire una mentalità sana riguardo all’immagine corporea e sul perseguire uno stile di vita equilibrato, che comprenda alimentazione sana e regolare attività fisica.

Il trend TikTok dell'”autoabbronzante addominale”, dunque, può sembrare allettante per alcuni, ma è importante considerare la mancanza di benefici reali. Invece di concentrarsi su illusorie soluzioni rapide, sui social c’è già chi consiglia in alternativa di investire il proprio tempo ed energia in pratiche di benessere fisico e mentale sostenibili. Ognuno di noi è unico e prezioso, e la chiave per sentirsi bene con se stessi risiede nell’accettazione e nell’amore per la propria individualità.