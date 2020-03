Scrub gambe: a cosa serve e quali acquistare

Lo scrub gambe è un prodotto di bellezza da utilizzare tutto l’anno per una pelle liscia, curata, idratata, e ancora di più quando l’estate si avvicina e la depilazione diventa più frequente: a cosa serve e quali acquistare tra le migliori proposte sul mercato?

L’esfoliazione è, infatti, un’operazione che troppo spesso viene trascurata. Se nessuna sognerebbe di non utilizzare la crema idratante, sono in tante quelle che non si rendono conto dell’importanza di liberarsi dalle cellule morte per avere una pelle perfetta, morbida, levigata, luminosa.

Ecco perché e come ottenere un risultato ottimale.

A cosa serve lo scrub gambe

Lo scrub è fondamentale per rimuovere le cellule morte dalla pelle. Grazie a questa pulizia, le nuove cellule, quelle più sane e luminose, prendono il posto di quelle secche, spente, opache.

Non solo: grazie all’esfoliazione – da effettuare una volta a settimana, al massimo due -, i prodotti di bellezza penetrano meglio e con più efficacia, migliorando idratazione e nutrimento.

Infine, specialmente per chi preferisce la ceretta per l’epilazione, lo scrub prepara il pelo in superficie e evita la formazione di peli incarniti. La depilazione, con una pelle esfoliata regolarmente, dura più a lungo.

I prodotti migliori da acquistare

Gli scrub per il corpo e le gambe in commercio uniscono l’azione dell’esfoliazione meccanica a attivi presenti nella formula con vari effetti, da quello rivitalizzante a quello anticellulite, da quello energizzante a quello rimodellante.

Abbiamo selezionato i migliori prodotti, anche bio, per diverse esigenze e budget adatti a tutte le tasche, per non dover fare a meno mai di questo fondamentale componente della routine di bellezza.

COLLISTAR Talasso Scrub Energizzante

Questo scrub sfrutta i benefici del mare, con 90 tipi di sali, e quelli di purissimi oli essenziali per rinnovare e rivitalizzare l’epidermide. Adatto a tutti i tipi di pelle, contiene la apposita spatola per mescolare e applicare il prodotto. Si consiglia di ripetere il trattamento 1-2 volte la settimana.

Prezzo consigliato 35,14 euro. Acquista ora

Equilibra Scrub Salino Rimodellante

Da Equilibra uno speciale mix che esfolia, leviga e nutre la pelle del corpo. I sali marini e del Mar Morto svolgono un’efficace azione “antiacqua”. L’olio essenziale di rosmarino e il mentolo donano una sensazione di benessere e relax. L’olio di vinaccioli nutre e rende elastica la pelle del corpo. Completano la formula gli estratti di centella, ippocastano, edera e l’aloe vera.

Prezzo consigliato 13,90 euro. Acquista ora

Organic Shop Scrub Corpo Modellante Tropical Mix

Prodotto con ingredienti naturali di origine biologica, questo scrub profumatissimo vi porta ai tropici! Con estratti biologici di frutto della passione, mango, papaia, olio di avocado e noce di cocco, è formulato per ridurre l’effetto buccia d’arancia e depurare in profondità.

Prezzo consigliato 9,90 euro. Acquista ora

PraNaturals Scrub Corpo Rivitalizzante ai Sali del Mar Morto

Come tutti i cosmetici vegani PraNaturals, anche questo è formulato con ingredienti completamente naturali senza parabeni o altri additivi. Il potente sale del Mar Morto contiene un’alta concentrazione di magnesio che aumenta l’idratazione della pelle e riduce le infiammazioni, lasciando l’epidermide morbida come la seta.

Prezzo consigliato 13,99 euro. Acquista ora

Scrub Corpo con sale marino e Bava di Lumaca

Nella lista degli ingredienti di questo scrub troviamo: Bava di lumaca, Sale marino, Olio di Mandorle dolci, Olio extravergine d’oliva, Cera alba, Olio di Cocco, Aloe Vera, Estratto di Edera, Fosfatidilcolina e Vitamina E. Una formula per tessuti ossigenati, pelle nutrita e idratata alla perfezione.

Prezzo consigliato 24,90 euro. Acquista ora