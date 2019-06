Le migliori creme alla bava di lumaca: quali sono le più efficaci

La bava di lumaca è diventata una preziosa componente nel campo della bellezza: le creme alla bava di lumaca da qualche anno spopolano grazie agli effetti rigeneranti e protettivi sulla pelle.

Il mucopolisaccaride chiamato comunemente bava viene prodotta dalle ghiandole della lumaca ed è composta da diversi nutrienti come collagene, elastina, acido glicolico e allantoina: un prodotto cosmetico a base di bava di lumaca permette di mantenere la pelle pulita e rigenerata e allo stesso tempo idratata, andando a riparare i tessuti laddove si sono formate rughe o dove il tessuto non correttamente idratato ha perso di tono.

È utile anche per chi soffre di inestetismi della pelle come acne e cellulite. L’uso di questa sostanza è particolarmente indicato anche per migliorare l’aspetto di cicatrici e smagliature in quanto, penetrando negli strati più profondi dell’epidermide, aiuta la pelle a ritrovare le funzioni vitali originarie.

Ecco le 7 creme alla bava di lumaca più efficaci secondo la redazione di DireDonna.

1. Crema viso a base di Bava di Lumaca Bio e Olio di Oliva Bio di Stardust

L’alto contenuto di principio attivo potenzia l’idratazione cutanea e l’azione lenitiva, cicatrizzante e antirughe. La bava della specie di lumaca mediterranea (Helix aspersa) ha un maggiore contenuto di allantoina, collagene, elastina, proteine e vitamine rispetto a quella di altre specie. La miscela di estratti vegetali brevettata, insieme a vitamina PP, pantenolo e bisabololo, contribuiscono all’efficacia del prodotto mediante un’azione contro eczemi e dermatite atopica. Tra le numerose proprietà della bava di lumaca, viene annoverata anche un’azione anti-acne e anti-macchia.

Caratteristiche : crema a base di ingredienti naturali e biologici

Prezzo consigliato: 45 euro

2. Crema viso alla bava di lumaca di Bioluma

Riduce visibilmente rughe, segni dell’acne, brufoli, cicatrici, irritazioni, arrossamenti, macchie della pelle e smagliature. Emulsione cremosa, ricca di principi attivi funzionali: bava di lumaca, acido ialuronico, peptide anti-age, olio di argan, vitamina E, scutellaria, collagene marino, estratto di camomilla, olio di cotone, e olio di crusca di riso. Coadiuvante nel trattamento cosmetico anti-age, contribuisce a ristabilire il giusto grado di idratazione della pelle con azione nutriente, uniformante ed equilibrante.

Caratteristiche : capacità nutritive, rigeneranti, idro-restitutive, idratanti, lenitive, emollienti ed esfolianti contro gli inestetismi cutanei

Prezzo consigliato: 29,90 euro

3. H24 Crema Viso Bava di Lumaca di Nuvò

Nata dalla sinergia di 10 principi attivi che agiscono sulla tua pelle con azione rigenerante, idratante, protettiva ed antiossidante. è ideale in ogni momento, di giorno come di sera. Contrasta i segni del tempo e può essere utilizzata a tutte le età. Azione protettiva idratante calmante, antiinfiammatoria ed antiossidante. Può essere utilizzata sia come prevenzione contro i segni del tempo sia per una pelle giovane ed impura grazie alla sua azione calmante.

Caratteristiche : Bava di Lumaca al 60% arricchita con Acido Ialuronico, Aloe 100% biologica, Collagene Marino e Olio di Argan

: Bava di Lumaca al 60% arricchita con Acido Ialuronico, Aloe 100% biologica, Collagene Marino e Olio di Argan Adatta a: pelle mista-grassa

Prezzo consigliato: 24,90 euro

4. Crema anti-età Resitutiva di Naturaverde Bio

Grazie alle sue molteplici proprietà aiuta a contrastare i segni del tempo e a conferire alle pelli mature un aspetto più giovane e riposato. Arricchita con estratti Bio di Camomilla e Olio di Mandorle Dolci e Burro di Karitè provenienti da agricoltura biologica, dalle proprietà nutrienti e protettive, dona la giusta idratazione alla pelle comprese quelle più delicate.

Caratteristiche : con Acido Ialuronico e il 10% di Bava di Lumaca Pura

: con Acido Ialuronico e il 10% di Bava di Lumaca Pura Adatta a: pelle matura

Prezzo consigliato: 15,99 euro

5. Crema Viso anti age di Jubel Cosmetics

Crema ad azione antiossidante, antiage, idratante e lenitiva. Emulsione cremosa dalla texture leggera. Applicare sia al mattino che alla sera, massaggiando leggermente la pelle di viso, collo e decolté fino ad assorbimento completo. Per ottenere risultati ancora migliori, si consiglia di concludere il trattamento con l’utilizzo della Siero Viso Antiage della stessa linea alla bava di lumaca.

Caratteristiche : formulata con bava di lumaca, vitamina E, DMAE, olio di macadamia, olio di argan, acido lipoico e cera d’api

: formulata con bava di lumaca, vitamina E, DMAE, olio di macadamia, olio di argan, acido lipoico e cera d’api Adatta a: pelle matura

Prezzo consigliato: 42 euro

6. Crema Wonder Bee Snail

Unisce l’efficacia del Veleno d’Ape alla forza rigenerativa della Bava di Lumaca (che favorisce il rinnovamento e la ristrutturazione cutanea): attenua macchie e segni, tonifica e rassoda la pelle, migliora luminosità e colorito. Svolge una importante azione anti-rughe e ripara i danni del fotoinvecchiamento. Migliora la grana della pelle grazie all’azione esfoliante.

Caratteristiche : nella bava delle lumache sono presenti Allantoina, Collagene, Acido glicolico, Acido lattico, Anti-proteasi, Vitamine e Minerali

: nella bava delle lumache sono presenti Allantoina, Collagene, Acido glicolico, Acido lattico, Anti-proteasi, Vitamine e Minerali Adatta a: tutti i tipi di pelle

Prezzo consigliato: 29 euro

7. Crema Rigenerante Viso di Caracalla Cosmetici

Antirughe che idrata, protegge e rigenera la pelle, rallentando il processo d’invecchiamento. Nutre a fondo la cute restituendole elasticità e morbidezza. Restituisce luminosità, tonicità e pienezza anche alle pelli più delicate. È un prodotto particolarmente adatto anche alle pelli più delicate e a quelle che hanno subito un profondo danneggiamento da photoaging, radiazioni uva e uvb, ustioni e cicatrici.

Caratteristiche : è arricchita con alte percentuali di vitamina E e F, burro di karitè, acido tiottico, olio di rosa mosqueta, olio di enothera, olio di argan, bisabololo e zeolite

: è arricchita con alte percentuali di vitamina E e F, burro di karitè, acido tiottico, olio di rosa mosqueta, olio di enothera, olio di argan, bisabololo e zeolite Adatta a: ideale per la pelle sensibile

Prezzo consigliato: 75 euro

