Il conto alla rovescia è partito e il 28 dicembre 2021 Canale 5 presenta in prima serata la serie Sissi. La favolosa storia di una vera icona, una principessa immersa nel lusso ma in perenne lotta contro le regole e l’etichetta di corte, divenuta suo malgrado, e per amore, imperatrice.

A Elisabetta di Baviera, conosciuta in tutto il mondo come Sissi, sono stati dedicati nel corso degli anni film e fiction e, oltre alla sua storia avvincente, di sicuro la possiamo ricordare per i meravigliosi abiti che ha indossato. Una vera pop star del suo tempo, amata da personaggi che in fatto di stile se ne intendono: da Lady D e Charlène di Monaco, da Soraya a Sua Maestà Imperiale Masako, fino alla Duchessa di Sussex.

Una vera principessa ribelle ante litteram che in fatto di moda e classe sapeva il fatto suo. Ecco perché vogliamo celebrare tre dei suoi look più belli e iconici che ancora oggi ci fanno sognare a occhi aperti. Sissi rivoluzionò la moda del tempo: acconciature regali, abiti con corsetti strettissimi cuciti su misura e ricami preziosi. Uno stile che nella serie Mediaset viene riprodotto fedelmente e quindi ecco una carrellata dei look che vedremo.

Un abito da Imperatrice, esattamente come è diventata Elisabetta di Baviera: scollo che mette in evidenza la linea delle spalle. Un modello riccamente lavorato con ricami dai riflessi metallizzati, stretto in vita, (punto forte di Sissi) ed esaltato da drappeggi che seguono la linea, partendo dal décolleté sino all’ampia gonna.

Questo è un altro abito che lascia il segno: fondo bianco, gonna vaporosa e intarsi metallici che accompagnano le preziose applicazioni di rose rosse. Il tutto fa da cornice a una sontuosa acconciatura elaborata: un raccolto sulla sommità della testa che si chiude in un intreccio fermato da un bouquet.

La principessa era un’icona di stile anche in privato. Nella serie non mancano scene che raccontano l’intimità della sovrana con l’imperatore Francesco Giuseppe e per interpretare al meglio i look per l’occasione è stato sfoggiato un négligée di tulle e pizzo bianco con scollatura ricamata, strascico e maniche ampie a pipistrello.

Prodotta dalla tedesca RTL e Beta Film, la serie conta sei episodi da un’ora ciascuno, dove potremo ammirare anche una delle cose per cui Sissi è diventata famosa, ossia la sua leggendaria bellezza e la passione per gioielli e abiti. A interpretare l’imperatrice d’Austria e regina d’Ungheria, è l’attrice svizzero-americana Dominique Devenport, mentre l’imperatore Francesco Giuseppe è interpretato dal collega tedesco Jannik Schümann.