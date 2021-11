Crema viso rivitalizzante, per combattere lo stress e ritrovare la luminosità

Tra le esigenze che il viso può avere ci sono quelle di combattere lo stress e ritrovare una luminosità che spesso si perde tra vita frenetica e cattive abitudini: in questi casi arriva in soccorso la crema rivitalizzante, che si prefigge proprio lo scopo di nutrire la pelle e donarle nuova linfa. Vediamo come.

Rivitalizzante nell’ambito della cosmetica indica una crema in grado di innescare un rinnovamento cellulare, dare vigore e riequilibrare la vitalità del tono della pelle. Il processo di rigenerazione è essenziale per avere un incarnato sano e luminoso. Spesso il periodo più ostico per questi processi è rappresentato dalle stagioni più fredde, dove passiamo molto più tempo al chiuso e al buio, rispetto alle stagioni più calde.

In generale, il rinnovamento cellulare è più intenso la notte, ed è per questo che molte creme rivitalizzanti trovano il loro impiego ideale prima di andare a dormire. Si tratta di creme ricche e nutrienti e durante le ore di sonno vengono meglio assorbite dalla pelle, che in questo momento della giornata è più ricettiva.

Gli ingredienti fondamentali di una buona crema idratante e rivitalizzante

La crema rivitalizzante in generale si avvale di principi attivi utili alla pelle per rigenerarsi e splendere, sotto tutti i punti di vista. Spesso agisce per affinare la grana della pelle e ottenere un incarnato omogeneo, cercando di idratarla in profondità.

Vediamo quali soni gli ingredienti cardine:

oli vegetali : ad esempio quello di Jojoba aiuta a lenire la pelle irritata e la rafforza, l’olio di germe di grano aiuta a trattare dermatiti e altri disturbi, ecc.;

: ad esempio quello di Jojoba aiuta a lenire la pelle irritata e la rafforza, l’olio di germe di grano aiuta a trattare dermatiti e altri disturbi, ecc.; vitamina A : con la sua funzione antinfiammatoria rinforza le difese cutanee che arrivano dall’esterno;

: con la sua funzione antinfiammatoria rinforza le difese cutanee che arrivano dall’esterno; vitamina C : è conosciuta come il più potente degli antiossidanti per la pelle e migliora la sua elasticità, proteggendola anche dai raggi ultravioletti;

: è conosciuta come il più potente degli antiossidanti per la pelle e migliora la sua elasticità, proteggendola anche dai raggi ultravioletti; vitamina E : anche lei è un potente antiossidante e protegge dai danni cellulari dovuti principalmente dai radicali liberi;

: anche lei è un potente antiossidante e protegge dai danni cellulari dovuti principalmente dai radicali liberi; estratti specifici in base alle formulazioni, come quello del lievito di birra, o quello di cedro, ecc.

I benefici della crema viso rivitalizzante

Perché la pelle arriva ad avere bisogno di una crema rivitalizzante? I fattori possono essere diversi, tra cui:

invecchiamento cutaneo : dato dal normale processo evolutivo dell’epidermide e dell’organismo, e incentivato da fattori esterni come cattive abitudini, raggi solari, alcol e stress;

: dato dal normale processo evolutivo dell’epidermide e dell’organismo, e incentivato da fattori esterni come cattive abitudini, raggi solari, alcol e stress; imperfezioni : date da un eccesso di sebo;

: date da un eccesso di sebo; screpolature: date da una pelle eccessivamente secca e bisognosa di idratazione.

Tra i benefici della crema rivitalizzante:

conferisce nuovo vigore e luminosità alla pelle, che può perdere tono e vitalità a causa dell’invecchiamento cutaneo, dello stress e dei raggi solari come abbiamo appena visto;

e luminosità alla pelle, che può perdere tono e vitalità a causa dell’invecchiamento cutaneo, dello stress e dei raggi solari come abbiamo appena visto; regolarizza la produzione di sebo, in modo che non sia eccessiva, e di conseguenza regolare la pelle affinché non sia né troppo grassa né troppo secca e disidratata.

Come scegliere la crema viso rivitalizzante

Ma come scegliere la crema rivitalizzante più efficace per la nostra condizione? Bisogna chiaramente tenere conto di alcune caratteristiche: