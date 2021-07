Cosa sono i solari solidi, come si usano e perché fanno bene all'ambiente

Negli ultimi anni si è diffusa una sana attenzione verso l’inquinamento e il consumo eccessivo di materie prime. Questo ha fatto sì che molte aziende indirizzassero i loro sforzi verso metodi di produzione di cosmetici sempre più green e sostenibili. Così come è accaduto per i cosmetici solidi, sono arrivati sul mercato anche i solari solidi, che oltre a fare bene alla pelle fanno bene anche all’ambiente.

Formulazioni attente all’epidermide, innovative e multifunzionali che inquinano meno, sono semplici da trasportare e facili da applicare, anche sulle zono più sensibili.

Dopo lo shampoo solido, il ritorno della saponetta per il viso e i cosmetici zero waste scopriamo tutto quello che c’è da sapere sui solari solidi.

Cosmetici e solari, perché scegliere quelli solidi

Perché quindi bisognerebbe scegliere i cosmetici solidi? Perché, nonostante le abitudini siano orientate verso creme, flaconi e bottigliette, con i cosmetici solidi:

si riducono gli sprechi; si evita di usare plastica usa e getta e flaconcini che poi inevitabilmente verrebbero buttati; non si spreca prodotto, in quanto un cosmetico solido può essere usato fino all’ultimo grammo; le formulazioni di cosmetici solidi sono molto attente alla pelle e all’ambiente poiché rinunciano a molti degli ingredienti più aggressivi contenuti nelle formulazioni liquide; sono facilmente trasportabili, perfetti da portare in viaggio poiché occupano poco spazio. Ideali da mettere in valigia in vista di una vacanza dove i solari non possono assolutamente mancare.

I solari solidi solitamente si presentano in vasetto o in formato stick, sono quasi sempre prodotti biodegradabili e formulati con ingredienti bio, proprio per non inquinare e compromettere gli oceani e il delicato ecosistema marino, già ampiamente sotto stress.

Spesso purtroppo ci si dimentica che dopo aver spalmato sul corpo le creme con filtri solari poi si va in acqua, e gran parte di queste sostanze finisce proprio nel mare. A proposito di applicazione, va ricordato che le creme con filtri solari vanno applicate con una certa costanza durante la giornata: dermatologi e specialisti consigliano a intervalli di circa 2/3 ore.

I migliori solari solidi da acquistare e da mettere subito in valigia

Vediamo insieme alcune alternative di solari solidi in stick da portare nella borsa del mare.

Korff Sun SPF50+ Air stick

Ha una texture fluida e ultraleggera con SPF 50, l’assorbimento è immediato. La formula progettata da Korff ha un’efficacia idratante e anti-age. È arricchita con DNA Safe complex, per preservare la bellezza della pelle. Contrasta il processo di fotoinvecchiamento e previene la formazione delle rughe. Resistente all’acqua.

Disponibile da AmicaFarmacia a 22 euro Acquista ora

VICHY Idéal Soleil UV Stick SPF 50+

È uno stick ad alta protezione per zone sensibili. Serve a proteggere la pelle dai dannosi effetti del sole, contiene un sistema filtrante ad ampio spettro e una molecola fotostabile anti-UVA e UVB. Bisogna riapplicarlo spesso e generosamente, soprattutto dopo aver nuotato, sudato o dopo essersi asciugati con l’asciugamano. È un prodotto senza parabeni, ipoallergenico e resistente all’acqua.

Disponibile su LookFantastic a 10,45 euro Acquista ora

Bionike Defence Sun Stick Spf 50+

È uno stick per l’uso localizzato, con una texture morbida e trasparente all’applicazione. È ideale per le zone più sensibili, come labbra, naso e orecchie, su nei e cicatrici. Garantisce una protezione dai raggi UVA e UVB. È resistente all’acqua. Contiene Vitamina E per proteggere la pelle dai danni ossidativi, e cere vegetali che donano al prodotto scorrevolezza e garantiscono elevata persistenza. Contiene anche burro di karitè, emolliente e protettivo.

Disponibile su Amica Farmacia a 13,95 euro Acquista ora

Collistar Crystal Stick Protettivo SPF 50+

È uno stick trasparente che garantisce una protezione ad ampio spettro da raggi solari, radicali liberi e danni dell’ozono. Si tratta di una specie di gel solido, pratico e di rapida applicazione, si assorbe in pochi istanti senza lasciare traccia. Specifico anche per difendere il colore, la brillantezza e la definizione dei tatuaggi, ed è ideale per proteggere i punti più vulnerabili (naso, contorno occhi, macchie, cicatrici, nei). Il prodotto va applicato prima dell’esposizione solare e riapplicato con frequenza per mantenere la protezione, soprattutto dopo aver sudato o dopo essersi bagnati o asciugati.

Disponibile da Douglas a 28,95 euro Acquista ora