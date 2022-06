SKKN By Kim è la nuova linea di trattamenti per la pelle di Kim Kardashian

Giugno è il mese di debutto della nuova linea skincare di Kim Kardashian. Si chiama SKKN By Kim, e gli appassionati di cosmetici attendono il lancio sul sito web ufficiale per il 21 del mese.

Per Kim Kardashian non si tratta della prima avventura imprenditoriale in campo cosmetico: già 5 anni fa aveva creato KKW Beauty con il quale aveva reso disponibile per tutti il make up per realizzare il suo famoso contouring.

Oggi però alcune cose sono cambiate, a partire dal nuovo brand che porta ancora una volta il suo nome, ma da cui è sparita la W, che indicava il cognome da sposata, West (Kim e Kanye si sono ufficialmente lasciati). È cambiata anche la mission: questa volta il brand si concentra su formule sostenibili per idratare la pelle e darle nuova linfa.

“Sono entusiasta di presentarvi finalmente SKKN by Kim, un rituale ringiovanente per la cura della pelle che ho sviluppato dall’inizio alla fine. Negli anni ho avuto il privilegio di conoscere la cura della pelle dai migliori dermatologi ed estetisti del. Mondo. Ogni flacone della mia nuova linea è pieno delle conoscenze accumulate lungo il percorso. Troverete packaging ricaricabili e ingredienti puliti progettati per nutrire tutti i tipi di pelle. Ho creato questa linea per far sì che chiunque possa sentirsi a proprio agio nella propria pelle”. Con queste parole Kim Kardashian ha presentato il suo progetto su Instagram.

SKKN By Kim: i prodotti nel dettaglio

La linea è composta da nove prodotti, che rispecchiano la stessa beauty routine amata e praticata da Kim Kardashian:

Detergente, con una texture cremosa e ricca, infusa con umettanti per purificare la pelle a fondo.

con una texture cremosa e ricca, infusa con umettanti per purificare la pelle a fondo. Esfoliante, formulato in modo delicato ma efficace e infuso con olio di semi di uva.

formulato in modo delicato ma efficace e infuso con olio di semi di uva. Tonico, formulato con enzimi della frutta, niacinamide e acido salicilico, per rinnovare la cute.

formulato con enzimi della frutta, niacinamide e acido salicilico, per rinnovare la cute. Siero a base di acido ialuronico, formulato con pesi molecolari diversi di acido ialuronico, che agiscono per trattenere l’umidità nei diversi strati della pelle.

formulato con pesi molecolari diversi di acido ialuronico, che agiscono per trattenere l’umidità nei diversi strati della pelle. Siero alla vitamina C8 , che rivitalizza la pelle opaca.

, che rivitalizza la pelle opaca. Crema per il viso , arricchita con burro di karitè e squalene per rinforzare l’umidità della pelle.

, arricchita con burro di karitè e squalene per rinforzare l’umidità della pelle. Crema contorno occhi, arricchito con tre diversi peptidi, per combattere sia il gonfiore che le rughe.

arricchito con tre diversi peptidi, per combattere sia il gonfiore che le rughe. Gocce in olio, combinato con lo squalene, aiuta a combattere i segni di iperpigmentazione e disidratazione della pelle.

combinato con lo squalene, aiuta a combattere i segni di iperpigmentazione e disidratazione della pelle. Olio per la notte, un elisir nutriente che aiuta ad energizzare la pelle durante la notte.

I prodotti sono stati sviluppati in collaborazione con Joanna Czech, facialist di fiducia di Kim, e sono adatti a qualsiasi tipo di pelle, più o meno matura. Per Kim tutto è partito dalla diagnosi della psoriasi, che l’ha in qualche modo invogliata a scoprire di più sulla sua pelle e come prendersene cura in modo efficace. SKKN by Kim promette di essere proprio il risultato di questa lunga ricerca e apprendimento, grazie alle conoscenze di esperti specialisti della pelle, incontrati negli anni da Kim.

Inoltre, i prodotti sono cruelty free, non contengono profumo e sono vegani. Il packaging dei prodotti, dai colori caldi che contraddistinguono anche il tono della pelle di Kim, è minimalista e ricaricabile, in modo da ottimizzare consumi e sprechi, e allungare la vita dei flaconi originali. Ora non resta che aspettare il lancio ufficiale.