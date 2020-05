Solari 2020: novità e creme migliori

Divenuti indispensabili anche nella beauty routine, oltre che al mare, in piscina e sul terrazzo di casa, i solari 2020 garantiscono protezione della pelle dai raggi solari nocivi e assicurano una abbronzatura sana e duratura.

Le novità e le creme migliori in commercio sono attente non solo a proteggere l’epidermide ma anche l’ecosistema marino. La maggior parte delle protezioni solari di vecchia generazione, infatti, saranno presto vietate in alcune spiagge, tra cui l’intero stato insulare di Palau nel Pacifico, poiché contengono filtri UV chimici, come l’octinoxate e l’oxybenzone, che non solo causano allergie nell’uomo, ma anche danneggiano la barriera corallina privandola del suo colore naturale fino a farla morire.

Le nuove creme solari, invece, non solo hanno texture che le rendono ancora più facili da spalmare, ma anche formule che proteggono la pelle fin dalla prima applicazione e sono resistenti all’acqua. Ecco novità e best 0f tra i solari 2020.

Davines SU Conscious Sun Screen SPF30

Crema solare SPF30 per viso e corpo, resistente all’acqua. Formula di ultima generazione, con filtri a minore tossicità acquatica e a ridotto accumulo nelle acque. Protegge la pelle minimizzando l’impatto sull’ambiente marino. Con olio di Abissinia, per rinforzare la barriera lipidica della pelle.

Caratteristiche : 72% di ingredienti di origine naturale . Priva di siliconi e di profumo

: . Priva di siliconi e di profumo Pro: formulata con alte percentuali di ingredienti rapidamente biodegradabili e di origine naturale, SU è confezionata utilizzando unicamente il quantitativo di plastica necessaria per proteggere adeguatamente le formule nonché per impattare il meno possibile sull’ambiente.

Prezzo consigliato: 26 euro

Caudalie Crème Visage anti-rides SPF30

Offre alla pelle la massima protezione UVA / UVB per un’abbronzatura naturale, luminosa e duratura, preservando la sua giovinezza. Arricchita con acqua d’uva biologica, la sua texture leggera e non appiccicosa idrata e lenisce la pelle sensibile. La sua fragranza solare con note di fiori di frangipani avvolge delicatamente la pelle.

Caratteristiche : la formula è altamente biodegradabile e non tossica per l’ecosistema marino

: la per l’ecosistema marino Pro: senza parabeni, fenossietanolo, ftalati, oli minerali, ingredienti di origine animale

Prezzo consigliato: 19,10 euro

Nuxe Sun Fluido Leggero SPF50

Fluido creato con una selezione rigorosa di 4 filtri solari conosciuti​ per il loro potere anti-ossidante. Ultra-pratico, il suo formato “pocket” permette di portarlo sempre con sé in ogni occasione. La sua formula da “agitare” prima dell’applicazione rende la texture ultra leggera.

Caratteristiche : finish satinato ed effetto “naked skin”

: finish satinato ed effetto “naked skin” Pro: resistenti all’acqua durante il bagno e facilmente biodegradabili

Prezzo consigliato: 22,90 euro

Lavera Crema Solare Sensitive Anti-Age SPF30

Crema solare ecobio che protegge la pelle dai danni solari e regala un’abbronzatura bella e naturale su tutto il corpo. Contiene GREEN UV PROTECTION COMPLEX, un esclusivo complesso dalla ricerca Lavera: una formula protettiva a base di filtri UV minerali e olio di karanja per proteggere dai raggi UV e idratare la pelle. Con olio di girasole biologico e olio di avocado biologico, protegge efficacemente la pelle dai raggi solari.

Caratteristiche : 100% a base di minerali , resistente all’acqua

: , resistente all’acqua Pro: certificato Natrue e Vegan Friendly

Prezzo consigliato: 19,99 euro

Shiseido Expert Sun Protector Face Cream SPF50

Nuova formula SynchroShield che rinforza l’effetto protettivo contro i raggi UV della formula dopo l’applicazione, quando viene esposta a calore, sudore o acqua. Perfetta per prevenire la secchezza della pelle. Il Profence CEL e il NatureSurge Complex aiutano a proteggere contro i segni dell’invecchiamento dovuti ai raggi UV come rughe e discromie.

Caratteristiche : texture leggera che si fonde con la pelle

: texture leggera che si fonde con la pelle Pro: il velo ultra resistente all’acqua impedisce a una grande quantità di prodotto di sciogliersi in mare

Prezzo consigliato: 37 euro Qui per acquistare

SVR Ampoule ProtectSPF30

Un’ampolla con protezione solare 30 da applicare sul viso anche sopra il make up per proteggere dal sole e dall’inquinamento. Ha un’azione correttiva visibile: anti-rughe, anti-macchie scure e incarnato atono.

Caratteristiche : ideale anche per veloci ritocchi sopra il make-up durante il giorno.

: ideale anche per veloci ritocchi sopra il make-up durante il giorno. Pro: può essere utilizzato sia da solo sia in abbinamento ad altre ampolle o trattamenti skincare

Prezzo consigliato: 36 euro