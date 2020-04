Come abbronzarsi a casa (in sicurezza)

Incarnato grigiastro da quarantena per Coronavirus? Per combatterlo – i fortunati che ne hanno la possibilità – abbronzarsi a casa è un’ottima soluzione. Seduti in terrazza o in giardino, si può riuscire a ottenere un colorito invidiabile, ma è importante farlo con le giuste precauzioni.

Già perché un’esposizione al sole sbagliata è nociva sul balcone di casa come in riva al mare: protezione solare, orari corretti e idratazione sono fondamentali per poter vantare un colorito dorato e sano.

Come abbronzarsi a casa? Ecco tutti i consigli di bellezza della redazione di DireDonna.