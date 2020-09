Non solo novità in fatto di moda e colori, la stagione fredda porta con sé tante tendenze trucco Autunno-Inverno 2020/2021 per il make-up di viso, occhi e labbra con cui rinnovare il beauty look. Saranno di moda non solo molti mood “tenebrosi”, ma anche azzurri sgargianti e colori al neon, dall’arancione al fucsia passando per il giallo, proprio come nell’abbigliamento, declinati soprattutto in ombretti pastosi e materici. Energia, divertimento e allegria sono, quindi, assicurati.

In generale, tra le proposte delle sfilate principali di New York e Londra, di Milano Moda Donna e della Paris Fashion Week, è possibile individuare due macro tendenze. La prima vira verso il make-up non make-up, il trucco così leggero, naturale e neutro che quasi non si vede. La seconda precisamente all’opposto: vuole stupire non solo con tinte, ma con segni grafici, applicazioni e idee che non possono e non vogliono passare inosservate.

Il bello è che non è necessario scegliere! Potrete essere acqua e sapone durante le riunioni in ufficio e tirare fuori la diva che è in voi con il trucco per una serata in giro con le amiche.

Trucco Autunno-Inverno 2020/2021, tendenze make up

Se siete curiose di scoprire come ci truccheremo questo inverno, ecco le tendenze trucco Autunno-Inverno 2020/2021 preferite dalla redazione da cui lasciarvi ispirare.