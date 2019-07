Ombretto rosa: a chi sta bene e come usarlo

Ombretto rosa, croce e delizia da beauty addicted: di stagione in stagione sembra non passare mai di moda e nell’estate 2019 spopola come non mai: ma a chi sta bene e come si usa?

Lo abbiamo chiesto a Andrea Aureli, il make-up artist di fiducia di DireDonna, che ci ha regalato una piccola guida piena di consigli per imparare a usare nel modo migliore l’ombretto rosa, quali pennelli preferire, come riconoscere la nuance migliore a seconda del sottotono dell’incarnato e del colore degli occhi, con qualche dritta per non rinunciare alle tonalità più cool a nessuna età.

Il primo consiglio del nostro make-up artist da tenere a mente? “È importante non limitarsi ad acquistare un prodotto ma lasciarsi consigliare di volta in volta da uno degli esperti che i tanti brand mettono a disposizione negli store. Un consulente è capace di consigliare il colore più adatto alle caratteristiche di ognuna e come utilizzarlo anche a seconda dell’età e delle occasioni“.

A chi sta bene l’ombretto rosa: incarnato

“Capire la sfumatura di rosa più adatta alla propria carnagione è il primo passo:esistono tanti tipi di rosa differenti, con nuance più calde o più fredde, a seconda dei colori primari da cui sono composte”, spiega Andrea Aureli.

Rosa Barbie , è un rosa freddo, con una componente blu all’interno: è la nuance ideale per chi ha un sottotono giallo.

, è un rosa freddo, con una componente blu all’interno: è la nuance ideale per chi ha un sottotono giallo. Rosa corallo e rosa salmone , contengono una parte di giallo, che li rende tonalità calde: stanno bene a chi ha una carnagione dal sottotono rosa.

, contengono una parte di giallo, che li rende tonalità calde: stanno bene a chi ha una carnagione dal sottotono rosa. Rosa confetto, si tratta di una nuance calda composta di rosso e bianco.

A chi sta bene l’ombretto rosa: il colore degli occhi

Occhi azzurri : il rosa regna, perché si tratta di un iride dal tono freddo che si accentua alla perfezione con una nuance calda.

: il rosa regna, perché si tratta di un iride dal tono freddo che si accentua alla perfezione con una nuance calda. Occhi verdi : si esaltano con rosa più carichi di rosso, come il corallo e il salmone. Da evitare il rosa Barbie.

: si esaltano con rosa più carichi di rosso, come il corallo e il salmone. Da evitare il rosa Barbie. Occhi castani: per creare armonia, meglio utilizzare tonalità che virino verso il mandarino.

Come usare l’ombretto rosa