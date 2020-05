Scegliere un ombretto effetto naturale ideale per le proprie nuance è indispensabile se si vuole creare un nude look con il make-up che sappia valorizzazione la bellezza di ogni donna.

Il compito del trucco non è solo quello di coprire le imperfezioni, ma anche quello di esaltare il colore del proprio incarnato e i tratti del proprio volto. Il trucco nude è ideale sia per tutti i giorni, conferendo un aspetto fresco, luminoso e giovane al volto, che per le occasioni speciali. Un look curato, non appesantito da ombretti scuri o tratti troppo marcati, in grado di far brillare di luce propria la persona.

Vediamo in dettaglio come scegliere l’ombretto effetto naturale e quali sono le palette ombretti migliori in commercio per un trucco occhi nude.

Ombretto effetto naturale: come sceglierlo

Il nude look prevede l’uso di ombretti shimmer, per un effetto brillante, dai colori beige , arancione chiaro o rosa pesca. Scegliere ombretti brillanti evidenzia i volumi dell’occhio e concentra l’attenzione sulla zona della palpebra, gli ombretti mat , invece, hanno un finish meno esuberante, molto utilizzato per i look da giorno.

prevede l’uso di ombretti shimmer, per un effetto brillante, dai colori , chiaro o pesca. Scegliere ombretti evidenzia i volumi dell’occhio e concentra l’attenzione sulla zona della palpebra, gli ombretti , invece, hanno un finish meno esuberante, molto utilizzato per i look da giorno. I colori neutri si abbinano alla perfezione a qualunque colore di occhi e sono utilissimi per creare look semplici ma eleganti; inoltre intensificano lo sguardo senza interferire con i colori di abbigliamento e labbra.

si abbinano alla perfezione a qualunque colore di occhi e sono utilissimi per creare look semplici ma eleganti; inoltre intensificano lo senza interferire con i colori di abbigliamento e labbra. Le tonalità scure e intense sono perfette anche come eyeliner per evidenziare l’attaccatura delle ciglia, mentre i colori chiari e luminosi sono ideali per dare luce alla zona dell’arcata sopracciliare, all’angolo interno dell’occhio ed in generale per dare un aspetto più vitale agli occhi stanchi ed infossati.

sono perfette anche come eyeliner per evidenziare l’attaccatura delle ciglia, mentre i sono ideali per dare luce alla zona dell’arcata sopracciliare, all’angolo interno dell’occhio ed in generale per dare un aspetto più vitale agli occhi stanchi ed infossati. Per ottenere un make up naturale sono necessari almeno tre colori : uno per la palpebra mobile, uno più scuro per dare profondità, uno chiaro per dare luce. I colori più indicati per la palpebra mobile sono i colori completamente neutri come l’ombretto di una leggera sfumatura pesca, quello beige molto freddo o il classico beige.

: uno per la palpebra mobile, uno più scuro per dare profondità, uno chiaro per dare luce. I colori più indicati per la palpebra mobile sono i colori completamente neutri come l’ombretto di una leggera sfumatura pesca, quello beige molto freddo o il classico beige. Per la piega dell’occhio meglio scegliere il bronzo o il sabbia se si ha una pelle chiara, mentre sono indicate e sfumature nei colori del marrone scuro se si ha una pelle più scura o tendente all’olivastro. Un ombretto effetto naturale shimmer, fine e leggero, regala luminosità alla zona sopracciliare.

Ombretto effetto naturale: i migliori

Chanel Les 4 Ombres Lumières Naturelles

Una palette di quattro ombretti opachi e iridati: bronzo platino, caramello evanescente, beige rosato, bronzo.

Caratteristiche: tinte naturali e metallizzati per uno sguardo luminoso

Prezzo consigliato 55 euro Acquista ora

Dior Backstage Eye Palette

La palette riunisce 9 nuance di ombretti essenziali dei make-up artist proponendo tonalità mat e brillanti adatte a ogni incarnato e soluzioni modulabili per uno sguardo impeccabile.

Caratteristiche: disponibile in due varianti cromatiche universali di nuance neutre, la prima nei toni freddi del rosa e la seconda nei toni caldi del marrone

Prezzo consigliato 49 euro Acquista ora

Urban Decay Naked Heat

Palette che contiene il necessario per creare look da giorno sensuali, e smokey eyes intensi per la sera: 12 nuove nuance neutre dalle tonalità ambrate: marroni caldi, arancioni bruciati e terra di Siena intensi.

Caratteristiche: da un marrone rossiccio opaco super morbido a un rame scintillante, a un bronzo intenso e cangiante.

Prezzo consigliato 58 euro Acquista ora