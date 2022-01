Hair rock: i capelli ribelli sono il trend del 2022 (dei vip e non solo)

Creativi, eccentrici e anticonformisti: gli hair rock sono i capelli ribelli di tendenza del 2022 che spopolano sulle chiome dei vip e non solo. Tra tagli geometrici, morbide creste, ricci strutturati e lunghe frangette le chiome del 2022 puntano ad osare e assumere uno stile sbarazzino.

L’ispirazione? Arriva dalle capigliature delle rock star anni ’70 e ’80: da David Bowie a Marc Bolan, passando per Debbie Harry gli hair rock inneggiano a un’estetica rocchettara e ribelle unita a un alto tasso di glamour. Così, maxi ciuffi e volumi accentuati si uniscono a sforbiciate decise e tagli super scalati che creano un effetto punk-rock dal sapore vintage.

Tra gli hair rock da sfoggiare i grandi protagonisti sono lo shag come alternativa al classico bob e il mixie cut che unisce il taglio corto scalato a una frangetta mini e destrutturata. Inoltre, via libera a lunghe e vaporose creste che scendono lungo i lati del viso addolcendone i lineamenti acconciati da una piega ondulata e selvaggia.

Lo shag di Monica Bellucci

Diventato famoso negli anni ’70 e ’80 grazie a star come Farrah Fawcett e Jane Fonda, lo shag sembra vivere un periodo di rinascita grazie al suo stile dinamico e versatile. Il suo allure rock è segnato da un taglio scalato e da lunghezze medio corte super vaporose che lo rendono l’alternativa al classico bob. Le nuove tendenze moda 2022 in fatto di capelli lo trasformano in una versione rock e contemporanea caratterizzata da una maxi frangia e ciuffi laterali leggermente scalati che scendono lungo il viso per addolcirne i lineamenti. A sceglierlo è Monica Bellucci che opta per un taglio medio-corto declinato nei toni del castano caldo.

Il Mixie Cut di Ursula Corberó

Lungo la scelta dei tagli corti di tendenza del 2022, uno in particolare sembra fare breccia nel cuore delle star: stiamo parlando del mixie cut. Si tratta della fusione tra il taglio mullet reso celebre da David Bowie negli anni ’80 e il pixie cut ovvero il taglio da folletto molto in voga negli anni ’50. Il risultato? Un hair rock da sfoggiare in versione spettinata e arruffata, che richiama uno stile punk e ribelle dall’allure retrò. Tra i mixie cut a cui ispirarsi c’è quello di Ursula Corberó con frangetta ben definita e ciuffi più lunghi sul davanti che vengono accorciati sulle lunghezze nella parte posteriore.

La lunga cresta di Kristen Stewart

Se si è alla ricerca di un modo per indossare un hair rock senza tagliare i capelli con sforbiciate scalate ed eccessive basterà seguire l’hair look dell’attrice Kristen Stewart. Da sempre icona di stile rock dei nostri tempi, l’attrice sfoggia una lunga e morbida cresta laterale acconciata da una piega ondulata che cade lungo il viso.

Il long bob bicolore di Addison Rae

Ispirato al carré bicolore con grande ciuffo della famosa cantante rock anni ’70 Debbie Harry, la Youtuber da milioni di follower Addison Rae riporta in auge una tendenza dal sapore rock tutta da indossare. Si tratta del long bob bicolore nei toni del biondo freddo mischiato a sfumature di marrone scuro e nero corvino.