Unghie con pattern e filo d'oro: il tutorial per realizzare in casa unghie così

Almeno per quest’estate possiamo pensare di archiviare temporaneamente la manicure tinta unita, la tendenza che spopola sui social infatti è quella di unghie ricoperte con meravigliosi pattern e fili decorativi: le mani si arricchiscono così di elaborate e fantasiose creazioni, diventando dei veri e propri gioielli.

Non importa che siano lunghissime oppure corte, le unghie dell’estate rappresentano delle vere e proprie tavolozze su cui realizzare le proprie opere d’arte. Tra queste i pattern fantasie e le linee geometriche sono quelli che maggiormente fanno breccia nel cuore delle beauty addicted.

Ma come realizzare delle manicure di questo tipo a casa, con il fai da te?

Unghie con pattern, come realizzarle

Fondamentalmente, per le unghie con pattern prima si realizza una base omogenea e poi si procede con l’applicazione di un pattern a proprio piacimento, con un colore magari a contrasto rispetto alla base appena realizzata.

L’applicazione del pattern viene spesso realizzata attraverso la cosiddetta tecnica stamping, dove vengono impiegati degli stampini in silicone. Questi stampi pre-disegnati permettono la realizzazione di nail art anche molto complesse, senza dover procedere con disegni a mano libera:

si sceglie la decorazione da quelle disponibili sulle piastre (chiamate anche stamping plate)

Biutee Kit per Unghie, 12pcs Stamping Nail Art in Acciaio Inossidabile

Questo kit contiene 12 piastre in acciaio inossidabile ideale per provare a casa in autonomia lo stamping, e realizzare bellissimi pattern sulle unghie. Con queste fantasie si potranno creare infinite nail art estremamente complesse, in pochi e semplici gesti. Il set contiene tutto l’occorrente per realizzare i pattern, e applicare con precisione lo smalto sulle unghie. I disegni sono incisi a laser sulle piastre e le decorazioni sono naturalmente tutte diverse una dall’altra.

Unghie con fili d’oro e d’argento, come realizzarle

L’altra tendenza della manicure è quella di arricchire le proprie unghie con linee geometriche estremamente precise e ricoperte spesso di oro o d’argento. Per realizzare questo tipo di righe così nette, bisogna avvalersi dell’aiuto di alcune piccole strisce adesive create appositamente per la nail art.

Queste strisce adesive vengono sostanzialmente usate in due modi:

nel primo vengono applicate ma poi rimosse: viene infatti steso lo smalto sopra e poi, togliendo la striscia, rimane una linea perfettamente geometrica da decorare o da lasciare così, senza smalto, per un effetto a contrasto. Nel secondo caso invece le strisce vengono applicate sapientemente e lasciate asciugare e ricoperte poi da un top coat, per concludere e sigillare la manicure.

I risultati che si possono ottenere sono pressoché infiniti, tutto dipende dalla fantasia e dall’idea che si vuole realizzare. Ad andare per la maggiore ultimamente sono i fili d’oro ed argento, o le varianti più glitterate e brillanti.

Nail Art Nastro Adesivo 90 Pezzi glitterati

Questo nastro adesivo per unghie può essere utilizzato con gel UV, unghie acriliche e smalto generico per unghie. È autoadesivo e quindi non ha bisogno di ulteriore colla. Il set include i colori: argento, dorato, verde, blu, rosso, viola, rosa, bianco e tanti altri. Si può utilizzare sia su unghie naturali o su unghie finte. Il suo spessore millimetrico permette risultati di grande precisione.