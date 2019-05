Si fa presto a dire unghie rosa: il più romantico dei colori di smalto, infatti, ha una variante rosa pastello, una rosa confetto, esiste in rosa Barbie, in rosa antico scuro, rosa chiaro, rosa opaco o lattiginoso. In più, nella nuance rosa cipria è perfetto abbinato all’oro nella nail art, mentre quella rosa antico si sposa in modo molto armonico con il nero anche sulle mani.

Lo smalto rosa è ideale per qualsiasi occasione, dato che risulta molto elegante e dolce. È perfetto per andare in ufficio e anche per una cena. Se dobbiamo considerare la stagione, possiamo dire che la primavera e l’estate sono quelle più adatte. Si sa che durante l’inverno e l’autunno si preferiscono tonalità più scure. Le diverse tonalità fanno del rosa lo smalto ideale per una festa in piscina, così anche per il giorno delle nozze.

Le idee e le tendenze per la manicure rosa, quindi, sono davvero tantissime, capaci di adattarsi a gusti ed esigenze diverse. Ecco qualche tip della redazione.