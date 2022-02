Maschere per unghie: cosa sono, come si usano e come farle a casa

Le maschere per unghie saranno il prossimo step da inserire nella vostra beauty routine. E sì, è proprio quello che sembra: un trattamento per rinforzare le unghie, una vera e propria coccola da aggiungere alla manicure fai da te.

Proprio come le maschere in tessuto, offrono risultati con il minimo sforzo, perché le maschere per unghie si adattano comodamente su ogni singolo dito, e trattano le cuticole e il letto ungueale in circa 15-30 minuti.

Quindi, chi ha davvero bisogno di una maschera per unghie? Chiunque abbia unghie o cuticole disidratate, spaccature sulle dita, chi desidera indurire le unghie o semplicemente vuole concedersi una coccola in più nella propria beauty routine. Le maschere per unghie bloccano l’umidità e l’idratazione, rendendo le vostre dita sane e morbide; insomma, un vero e proprio rimedio naturale per curare le unghie rovinate.

Inutile dire che quando scegliete una maschera per unghie, dovreste cercare ingredienti ultra idratanti, ancora meglio se 100% naturali. Leggete sempre l’INCI e prediligete prodotti che contengono oli naturali, come avocado, cocco, mandorla o burro di karité, un altro ingrediente idratante altamente efficace.

Maschere per unghie: come si usano?

Le maschere per unghie si usano sulle mani pulite; di conseguenza, prima di procedere è necessario:

eliminare eventuali residui di smalto con un dischetto in cotone e un solvente per unghie; mettere in ammollo le unghie in acqua tiepida per 5 minuti in modo da ammorbidirle insieme alle cuticole; tagliare e limare le unghie; procedere con un’esfoliazione delicata lungo la zona delle cuticole; spingere le cuticole all’interno delicatamente con un bastoncino in legno; dopo di che, applicare la maschera correttamente su ogni unghia assicurando di coprirle interamente; lasciare agire dai 15 ai 30 minuti.

Trascorso il tempo, togliete la maschera ed eliminate eventuale prodotto in eccesso. Concludete applicando una crema idratante.

Il risultato? Unghie idratate in profondità, dall’aspetto più sano e lucido.

I benefici delle maschere per unghie

Se vi state chiedendo cosa c’è di così speciale e quali sono i benefici delle maschere per unghie rispetto alla semplice idratazione con una normale crema, rimarrete abbastanza sorprese di sapere che questi prodotti svolgono una doppia funzione, perché è come usare insieme un siero e una crema idratante.

Oltre a rafforzare le unghie e mantenere le cuticole in buone condizioni, sono efficaci per combattere le infezioni ed evitare che le unghie si spezzino o si sbuccino.

Se siete “dipendenti” dallo smalto, usare una maschera per unghie è importante perché la maggior parte degli smalti si nutrono delle proteine ​​naturali dell’unghia, e lasciano una sfumatura giallastra se usati per un periodo di tempo prolungato.

Maschere per unghie fai da te

Le maschere per unghie fai da te si possono realizzare anche a casa, con prodotti facilmente reperibili. Ecco alcune ricette facili e super idratanti.

Maschera per unghie rinforzante

Ideale per unghie fragili, questa maschera rinforzante fai da te è davvero facilissima. Ecco come realizzarla:

unite la polpa di mezzo avocado, un cucchiaio di olio e il succo di un limone mescolate e fate amalgamare bene tutto; dopo di che, la vostra maschera è pronta.

Come usarla:

applicatela su tutte le unghie, aiutandovi anche con i pennelli per nail art lasciate in posa per circa 15 minuti eliminate il prodotto con acqua tiepida.

Maschera per unghie esfoliante

Questa maschera per unghie svolge un’azione esfoliante; quindi, è ideale in caso di unghie secche con cuticole, magari causate dall’eccessiva applicazione di smalto semipermanente.

Ecco come fare:

mescolate un cucchiaio di bicarbonato, un cucchiaio di miele e uno di olio di oliva mescolate bene e applicate sulle unghie lasciate in posa per 20 minuti e risciacquate con acqua tiepida concludete applicando una crema nutriente.

Maschera per unghie nutriente

Fare la maschera per unghie nutriente a casa è davvero facilissimo, perché bastano solo due ingredienti: olio e limone.

Ecco come fare:

mescolate due cucchiai di olio di oliva con il succo di un limone lasciate amalgamare gli ingredienti, e la maschera è pronta all’uso.

A questo punto, procedere applicandola sulle unghie e lasciando agire per 15 minuti; rimuovete con acqua tiepida.

Le migliori maschere per unghie da acquistare online

Se state cercando delle maschere per unghie da acquistare online, ecco alcuni dei migliori prodotti selezionati dalla nostra Redazione.

1. Kocostar – Nail Therapy

La maschera per unghie Kocostar – Nail Therapy è un vero e proprio trattamento nutriente e idratante. Questa maschera, grazie al complesso di vitamine, regalerà alle vostre unghie un aspetto più sano, rendendole morbide e lucide. Senza profumi e coloranti artificiali, la maschera Kocostar è indicata anche a chi ha una pelle sensibile.

Kocostar Nail Therapy La maschera per unghie Nail Therapy nutre in profondità, e grazie alla sua composizione vitaminica protegge, rinforza e ripara le unghie secche e con cuticole. Un vero e proprio trattamento idratante e lenitivo, per unghie morbide, sane e lucide. Compra su Amazon Pro Facile da usare

Tessuto speciale che consente di usare anche lo smartphone

Agisce rapidamente in soli 10 minuti Contro Nessuno

2. Barielle Nourishing Nail Mask

La maschera per unghie Barielle è perfetta in caso di unghie fragili e cuticole molto secche. Si applica inserendo i singoli cappucci su ogni dito, lasciando agire circa 30-60 minuti.

Barielle Nourishing nail Mask Maschera per unghie che si applica tramite i cappucci su tutte le dita della mano. Ideale in caso di cuticole secche e unghie che si spezzano, la maschera Barielle è una vera e propria coccola dopo la manicure. Compra su Amazon Pro Facile da applicare

Ammorbidisce le cuticole

Ideale per unghie fragili Contro Nessuno

3. Patchology – Warm Up

La Warm Up di Patchology è una maschera per unghie auto riscaldante, in grado di nutrire in profondità le unghie più secche e bisognose di maggiore idratazione. Arricchita con olio di macadamia, burro di karitè, estratti di frutta e vitamina E questa maschera si applica su tutta la mano come fosse un vero e proprio guanto. Il risultato? Mani morbide e unghie nutrite intensamente.

Patchology maschera auto riscaldante Patchology presenta la sua maschera per unghie dall'effetto auto riscaldante, per mani nutrite e idratate in profondità. Contiene olio di macadamia, burro di karitè, estratti di frutta e vitamina E tutti ingredienti naturali che rendono il prodotto unico e di alta qualità. Compra su Amazon

4. April Spa Hand & Nail Rose gloves mask

La maschera per unghie e mani April è ultra idratante e nutriente. Una coccola da aggiungere alla vostra beauty routine, che vi regalerà delle mani nutrite e unghie dall’aspetto più sano e luminoso. Un prodotto facile da utilizzare, perché si indossa come un guanto, avvolgendo tutto la mano.