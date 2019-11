Le migliori creme mani con buon Inci

Unghie curate e pelle morbida e vellutata sono alla base di una manicure perfetta per questo l’utilizzo costante di una una delle migliori creme mani in commercio è una condizione sine qua non per avere mani al top. Quelle con un con buon Inci non contengono siliconi, parabeni e tutti quegli ingredienti nocivi non solo per la salute ma anche – e soprattutto – per l’ambiente.

Ne esistono di profumeria, di case cosmetiche conosciute e blasonate, o da comprare nella grande distribuzione. Non sempre, infatti, i prodotti più cari sono anche i più buoni: per questo saper leggere le etichette è così importante, magari con l’aiuto di una delle tante app a disposizione.

Ecco i best of tra le creme mani con buon Inci secondo la redazione di DireDonna.

1. Crema Mani Vinoperfect di Caudalie

Associa il potere della Viniferina e della peonia bianca schiarente per attenuare visibilmente le macchie. Ricca di olio di avocado e burro di karité, nutre le mani in ogni momento della giornata.

Caratteristiche : la texture ricca e leggera dall’effetto mat si fonde sulla pelle senza ungere, assicurando comfort immediato e un’idratazione e una correzione di lunga durata.

: la texture ricca e leggera dall’effetto mat si fonde sulla pelle senza ungere, assicurando comfort immediato e un’idratazione e una correzione di lunga durata. Pro: la fragranza fitoaromatica, fresca e delicata, associa le note verdi del fiore di cedro, delle foglie d’arancio, del melone e della menta.

Prezzo consigliato: 13 euro

2. Crema Mani Olivello Spinoso di Weleda

Di facile assorbimento per un intensivo trattamento ristrutturante della pelle.

Caratteristiche : i pregiati oli di olivello spinoso, re di sesamo si prendono cura della pelle, la proteggono e regolano il bilancio idrolipidico cutaneo

: i pregiati oli di olivello spinoso, re di sesamo si prendono cura della pelle, la proteggono e regolano il bilancio idrolipidico cutaneo Pro: 100% cosmesi naturale certificata, 80% ingredienti vegetali certificati bio, senza oli minerali, ingredienti con microplastica, OGM e profumi di sintesi.

Prezzo consigliato: 9 euro

3. Crema Mani Delicata all’Edera di Biofficina Toscana

Lascia le mani idratate e protette e le avvolge con la sua fragranza leggera e piacevole. Profumazione con fresche e delicate note legnose con sentori di sottobosco.

Caratteristiche : ricca di attivi, contiene edera bio toscana, olio di canapa bio, squalano, glicerina, urea, sorbitolo

: ricca di attivi, contiene edera bio toscana, olio di canapa bio, squalano, glicerina, urea, sorbitolo Pro: è certificata AIAB, cruelty free e vegan e nickel tested

Prezzo consigliato: 6 euro

4. Organic Flowers Hand Cream di Whamisa

Il brand coreano propone una crema con ingredienti vegetali fermentati per la massima efficacia.

Caratteristiche : la crema ai fiori biologici si prende cura delle mani con il burro di cocco ed estratti fermentati di crisantemi e fiori di loto

: la crema ai fiori biologici si prende cura delle mani con il burro di cocco ed estratti fermentati di crisantemi e fiori di loto Pro: la cera d’api, presente nella formulazione, fornisce inoltre un delicato film protettivo che protegge la pelle dalle influenze ambientali dannose

Prezzo consigliato: 18 euro

5. Infusion Vert Han Cream di Madara

Crema mani multi-layer per una eccellente protezione delle mani, nutre e idrata la pelle secca e ruvida rinforzando le unghie.

Caratteristiche : ricca di antiossidanti e fragranze aromatiche di Equiseto, Timo, e Melissa. Burro di Cacao e olio di Jojoba penetrano in profondità creando una naturale barriera protettiva.

: ricca di antiossidanti e fragranze aromatiche di Equiseto, Timo, e Melissa. Burro di Cacao e olio di Jojoba penetrano in profondità creando una naturale barriera protettiva. Pro: dona un piacevole momento di benessere

Prezzo consigliato: 12 euro

6. Crema mani al karité di L’Occitane

Ricca di burro di karité biologico (20%), penetra facilmente per nutrire, proteggere a rendere le mani più morbide.

Caratteristiche : gli estratti di miele, di mandorla e l’olio di noce di cocco completano l’azione del burro di karité biologico ottimizzando l’efficacia di questo trattamento

: gli estratti di miele, di mandorla e l’olio di noce di cocco completano l’azione del burro di karité biologico ottimizzando l’efficacia di questo trattamento Pro: la texture cremosa si assorbe rapidamente, lasciando le mani morbide, senza ungere

Prezzo consigliato: 23 euro