Nail Art, ecco quali sono i trend dell'inverno 2022

Colori accesi e brillanti o più naturali e nella nuance del rosa? Quale che sia la vostra scelta, le ultime tendenze in fatto di nail art parlano chiaro: i pastelli sono la soluzione ideale per delle unghie super trendy. Ma chi vuole osare un po’ di più non deve certo scoraggiarsi. Questo inizio gennaio 2022, infatti, ci regala un’ampia scelta in fatto si nuance da sperimentare. Colorazioni più brillanti o accese (perfino glitterate!), infatti, sono allo stesso modo ben accette, e si affiancano ai trend più classici.

Ma vediamo quali sono le nail art a cui dobbiamo assolutamente ispirarci per ottenere risultati chic e trendy. Come ci mostra la Nail Artist & Beauty Creator Iram Shelton, il segreto, per questo inverno 2022, sono i colori chiari o pastello. E, nonostante siamo ben lontani dal periodo abbronzatura, sembra proprio che il bianco sia il colore dominante.

Il bianco è uno dei protagonisti delle manicure 2022, e conquista con la sua nuance candida. Altro must? Tutte le sfumature di marrone: dal beige al castagna, dal caramello al cioccolato, insomma il brown domina in fatto di nail art e conquista anche i più scettici.

Il rosa, poi, torna prorompente. Dai toni più chiari e naturali (simil color carne), alle tonalità più shocking: la scelta è tutta vostra, sareste comunque in linea con le ultime tendenze. Il tocco in più? Aggiungere a tonalità delicate dei colori fluo o molto accesi, che creino un forte contrasto tra di loro.

I colori scuri non sono tra i più in voga in questo momento, ma per gli amanti del total black c’è una bella soluzione: puntare tutto sui dettagli: queste unghie, ad esempio, giocano con il contrasto di linee lucide su una base opaca, creando un affetto davvero molto particolare e glam.

Infine, per chi non vuole rinunciare a unghie brillanti c’è la soluzione: questa nail art con effetto marmorizzato e glow (e dettagli glitter) dona il giusto tocco di luce alle vostre mani. Davvero imperdibile.