Verissimo, le cose da sapere sulla prima puntata in onda il 18 settembre

Silvia Toffanin è pronta per ripartire con Verissimo. A venticinque anni dalla prima edizione, il 18 settembre lo storico talk show di Canale 5 torna con una novità: l’appuntamento raddoppia. Il programma va in onda non solo il sabato pomeriggio, come di consueto, ma anche la domenica. Sembra, infatti, che la trasmissione abbia ufficialmente preso il posto di Barbara D’Urso con il suo Domenica Live, cancellato dai palinsesti Mediaset.

Confermata, invece, la conduttrice: apprezzata dal pubblico per la sua professionalità, il suo modo di porsi agli ospiti gentile e sobrio, Silvia Toffanin è ormai arrivata al suo quindicesimo anno al timone della trasmissione. Nella puntata del 18 settembre la padrona di casa accoglie in studio due ospiti speciali: Gianmarco Tamberi e Belen Rodriguez.

Il primo è reduce dal trionfo alle Olimpiadi di Tokyo, dove ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto. Un sogno che ha realizzato dopo anni di sacrifici e dopo un brutto infortunio che lo aveva costretto a ritirarsi a pochi giorni dall’inizio dei Giochi di Rio 2016. “Road to Tokyo 2020” aveva scritto la sua fidanzata Chiara Bontempi sul suo gesso: e proprio quel gesso è stato il suo portafortuna in terra giapponese, facendolo diventare campione olimpico.

La seconda ha scelto Verissimo per rilasciare la sua prima intervista da quando ha dato alla luce la piccola Luna Marì, la sua secondogenita, nata dalla sua storia d’amore con Antonino Spinalbese. Belen è stata più volte ospite del talk show di Canale 5, e ora torna per raccontare la sua esperienza da mamma bis. Un’esperienza che ama condividere sui social, dove mostra spesso la bimba: “nella buona e nella cattiva sorte“, ha scritto la showgirl per accompagnare un ritratto di famiglia.