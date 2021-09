Dieci concorrenti misteriosi si esibiscono travestiti da cantanti famosi di cui dovranno interpretare brani di successo: è questo il nuovo format di Canale 5 Star in the Star, condotto da Ilary Blasi. Lo show, pronto a partire giovedì 16 settembre in prima serata, è basato su un format internazionale che in Germania va in onda con il nome di Big Performance.

Per sette puntate, dieci concorrenti (tassativamente top secret) si esibiranno cantando i brani di dieci artisti famosi: Michael Jackson, Zucchero, Claudio Baglioni, Mina e Lady Gaga, Elton John, Loredana Berté, Madonna, Patty Pravo, Pino Daniele. Nella prima parte l’esibizione è in playback, poi dopo il primo minuto si passa al live. Aiutati anche dagli indizi dati nelle clip, una giuria composta da tre personaggi e il pubblico da casa sono chiamati ad individuare il personaggio famoso che si nasconde dietro il celebre cantante.

Accanto a Ilary Blasi una giuria composta da Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola. Con loro, diverso in ogni puntata, un giudice speciale; tutti insieme pronti a valutare le performance dei dieci concorrenti alla fine di ogni puntata.

“Non vedo l’ora di iniziare – ha dichiarato Ilary Blasi in un’intervista a Sorrisi e Canzoni tv -. Sono curiosa. È uno show nuovo per Mediaset e questa volta nessuno mi ha preceduto nella conduzione“.

Tuttavia lo show ha scatenato anche qualche critica per la presenza di alcuni elementi che ricordano i programmi di RaiUno Tale e Quale Show e altri che lo rendono simile a Il Cantante Mascherato. A tal proposito, Michele Anzaldi, esponente di Italia Viva, ha annunciato di voler presentare quale questione di un’interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai.