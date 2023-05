Viso luminoso e labbra mat: come realizzare il trucco di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, figlia d’arte di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, è diventata una vera e propria icona di stile e bellezza, oltre a essere da pochi mesi anche mamma del bimbo avuto con il suo compagno Goffredo Cerza. Con il suo aspetto radioso e naturale, ha conquistato migliaia di fan su Instagram, diventando un punto di riferimento per molte giovani donne. Ma qual è il segreto del suo look impeccabile? Proviamo a capire come realizzare il trucco che Aurora indossa in una delle sue ultime foto pubblicate su Instagram.

Nella foto in questione, Aurora sfoggia un viso luminoso e labbra mat che valorizzano la sua bellezza unica. Questo trucco è perfetto per creare un look fresco e ideale per tutti i giorni. Vediamo insieme i passaggi per ricreare questo meraviglioso effetto.

Il trucco di Aurora Ramazzotti

Preparazione della pelle

Prima di iniziare qualsiasi trucco, è fondamentale preparare la pelle. Pulisci il viso con un detergente delicato e applica una crema idratante adatta al tuo viso. Lascia che la crema si assorba completamente prima di passare al passaggio successivo.

Base leggera

Aurora ama mantenere la sua pelle fresca e luminosa, quindi puoi iniziare applicando una base leggera. Scegli un fondotinta o una BB cream con una copertura modulabile, a seconda delle tue esigenze. Applica il prodotto con un pennello o una spugnetta per ottenere un’applicazione uniforme. Ricorda di sfumarlo bene su collo e décolleté per evitare strisce evidenti.

Correttore e illuminante

Per coprire eventuali imperfezioni o occhiaie, applica un correttore con un tono leggermente più chiaro della tua carnagione. Tampona delicatamente il prodotto sulla zona interessata e sfumalo con le dita o con un pennello piccolo. Per accentuare la luminosità, applica un illuminante sulle parti prominenti del viso, come gli zigomi, l’arco di Cupido e l’angolo interno dell’occhio.

Sopracciglia definite

Le sopracciglia sono un altro elemento importante e definito nel trucco di Aurora. Utilizza una matita per definire la forma naturale delle tue sopracciglia. Pettina i peli verso l’alto con un spazzolino e riempili leggermente per ottenere un aspetto naturale ma definito.

Occhi e labbra, copia il look di Aurora

Occhi luminosi

Per gli occhi, opta per un ombretto color crema o beige chiaro su tutta la palpebra mobile per dare luminosità allo sguardo. Aggiungi un leggero tocco di marrone caldo nella piega dell’occhio per creare definizione. Sfuma bene i colori per ottenere un effetto naturale. Applica il mascara sulle ciglia superiori e inferiori per definire gli occhi.

Guance leggermente arrossate

Per un tocco di freschezza sulle guance, opta per un blush rosa o pesca. Scegli una tonalità che si adatti al tuo tono di pelle e applicala sulle guance con un pennello morbido. Assicurati di sfumare bene il prodotto per ottenere un effetto naturale e radioso.

Labbra mat

Il punto focale di questo trucco è sicuramente il colore delle labbra. Aurora indossa un rossetto mat dal colore intenso. Scegli una tonalità che si adatti al tuo incarnato e applicala con precisione utilizzando un pennellino per le labbra o direttamente dal rossetto. Per una maggiore definizione, puoi delineare le labbra con una matita dello stesso colore.

Capelli e finish: ultimi consigli

Capelli luminosi

Per completare il look, prenditi cura dei tuoi capelli. Scegli uno shampoo e un balsamo che si adattino alle esigenze dei tuoi capelli e applica una maschera idratante una volta alla settimana. Usa strumenti di styling per creare onde morbide o una piega liscia, a seconda del tuo stile preferito.

Sicurezza e autenticità

Il trucco di Aurora Ramazzotti non è solo una questione di prodotti e tecniche, ma anche di sicurezza e autenticità. Indossa il make up con fiducia, sii te stessa e mostra al mondo la tua unicità. Segui i passaggi e adatta il look alle tue caratteristiche personali. Sperimenta, divertiti e scopri il tuo stile unico.