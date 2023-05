Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social un’immagine inedita in cui una sua vecchia fotografia (scattata in età adolescenziale), viene affiancata a un primo piano del volto sorridente di Michelle Hunziker: la somiglianza è impressionante. Il taglio degli occhi e l’espressione luminosa delle due donne, infatti, è praticamente identica: “Queste foto valgono più di un DNA”, si legge nella didascalia del post pubblicato sulla pagina Instagram di Al Femminile.

“Oh, wow, questa foto di mia mamma non l’avevo mai vista”, ha commentato incredula Aurora Ramazzotti tra le storie di oggi, 18 maggio 2023. Lo scatto che ritrae la celebre conduttrice di origini svizzere è stato realizzato quando era ancora una ragazza: “Piccola precisazione: alcune delle coppie in foto non hanno esattamente la stessa età, ma all’incirca”, hanno specificato gli autori del post.

Alcuni tratti della primogenita di Michelle Hunziker, naturalmente, ricordano anche i lineamenti di papà Eros Ramazzotti, soprattutto per il colore degli occhi. Chissà se anche il piccolo Cesare, il primo figlio di Aurora Ramazzotti, nato dalla relazione con Goffredo Cerza nel marzo del 2023, durante la crescita erediterà qualche tratto dai nonni.

Tra le fotografie pubblicate sui social, la neomamma si è mostrata spesso in compagnia del nuovo arrivato: “La chiave è il multitasking”, ha commentato recentemente. L’influencer, infatti, nella giornata di venerdì 12 maggio, è stata immortalata mentre allattava il piccolo Cesare durante i preparativi per uno shooting fotografico.

Le nuove sfide che riempiono ogni giorno la vita da genitore stanno diventando parte integrante della routine di Aurora Ramazzotti che, in ogni caso, può sempre contare sull’aiuto della sua “mamma al cubo”, come ama definirsi la super nonna Michelle Hunziker da quando è nato il suo primo nipotino: “Quando Cesare ‘l’imperatore’ chiama, i nonni corrono!!!”.