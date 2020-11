Vitamine per unghie: i migliori integratori

Le vitamine per unghie possono essere un aiuto fondamentale nel ripristinare forza e compattezza, in quanto le unghie possono risentire di un pessimo stile di vita e cattive abitudini a tavola, e avere bisogno di veri e propri integratori o prodotti ad hoc.

La unghie fragili, che si spezzano facilmente e opache sono sintomo di un malessere, che può essere curato con prodotti acquistabili in farmacia e in erboristeria.

Sfaldamento e debolezza sono segnali di allarme, di una carenza alimentare o di una disidratazione di tessuti o, in caso peggiore, di una infezione. Gli integratori e le vitamine possono agevolare il processo di rigenerazione delle unghie, aiutandole a diventare più forti. Il tutto pur sempre accompagnato da un nuovo regime alimentare più sano e dall’utilizzo di prodotti (smalti e prodotti per la rimozione) delicati e con un buon INCI.

La struttura dell’unghia, estensione dell’epidermide, come i capelli, è costituita principalmente da fibre di cheratina, sensibili a stress e disturbi. Tra le conseguenze il cambio del colore delle unghie, l’opacizzazione e l’indebolimento. Ovviamente l’invecchiamento gradualmente agisce sulla perdita di durezza e elasticità delle nostre unghie.

In che modo agiscono le vitamine? Queste rinforzano la matrice ungueale, ripristinando le giuste condizioni fisiologiche idonee per la sintesi dei tessuti cheratinizzati. In parole semplici, facilitano il ritorno delle unghie alla consistenza solida, e creano uno scudo contro i fattori esterni che possono provocare le patologie più comuni che le colpiscono.

Vediamo i vari tipi di vitamine, integratori e gel per le unghie malate.

Vitamine per unghie: quali acquistare

Gli integratori da banco possono essere di varie tipologie. Comunemente in commercio si trovano capsule o compresse per uso orale, che nutrono la matrice ungueale con amminoacidi solforati, sali minerali e vitamine. Queste sono le sostanze che solitamente non sono facilmente assimilabili o si perdono a causa di un regime alimentare non idoneo.

Chi non vuole il classico integratore per bocca, può puntare su un’alternativa come i gel per unghie e le emulsioni: se quest’ultime nutrono il tessuto garantendo la creazione di lipidi simili a quelli originali, il gel lo indurisce ridandogli consistenza.

Scopriamo i migliori prodotti in commercio per la cura delle nostre unghie.

Capsule Biosil : confezione da 120 capsule che agiscono sulla cheratina (sia delle unghie che dei capelli), ridandole brillantezza, elasticità e collagene. Adatto anche a unghie fragili per invecchiamento. Prezzo consigliato: 63,95 euro Acquista ora

Swisse Capelli Pelle Unghie: noto integratore in capsule, utile anche per capelli, unghie e pelle. A base di biotina, che agisce dall’interno per il mantenimento delle unghie sane, insieme allo zinco e alla vitamina C. Protegge le cellule dei tessuti dall’agente ossidativo. Prezzo consigliato: 29,90 euro Acquista ora

SOS Nail Repair: Pupa propone questo gel rinforzante alla cheratina, di origine vegetale naturale. Ideale per unghie sfaldate e molli, permette alle proprietà anti-ossidanti e rigeneranti di essere ripristinate grazie alle vitamine A e E. Prezzo consigliato: 8,50 euro