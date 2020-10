Maschera per capelli alla cheratina: 5 motivi per usarla

Combattere l’effetto crespo, evitare la rottura del fusto, regalare brillantezza alle chiome: sono solo alcuni dei motivi per usare una maschera per capelli alla cheratina con regolarità.

Non c’è tipo di capello, del resto, che per una ragione o per un’altra non si ritrovi indebolito, spento, fragile. Perché sono tanti i fattori che possono influire negativamente sulla salute e sulla bellezza della chioma:

stress;

agenti atmosferici come sole e vento;

aria troppo secca;

inquinamento;

alimentazione carente di vitamine, sali minerali e acidi grassi;

prodotti troppo aggressivi o sbagliati per il tipo di capello;

utilizzo eccessivo di phon, piastra e ferro arricciacapelli;

lavaggi troppo frequenti o con acqua molto calda.

Per ritrovare la naturale lucentezza del capello, rendendolo forte e bello, è importante dedicarsi alla sua cura con trattamenti adeguati, proprio come facciamo con la pelle scegliendo un detergente delicato e una crema idratante e nutriente.

È necessario proteggere i capelli (con cappelli e un fattore di protezione solare); puntare su una dieta varia e sana, ricca di frutta e verdura fresca; lavare i capelli con acqua tiepida, non troppo spesso e utilizzando prodotti specifici, come quelli alla cheratina.

Benefici della cheratina sui capelli

L’aiuto per una chioma sana e bella arriva dalla natura stessa del capello. La cheratina, uno degli ingredienti migliori nelle formule per rinforzare i capelli, non è altro che una proteina protettiva di cui è composta non solo la struttura del capello, ma anche quella di pelle e unghie.

La cheratina presente nei prodotti per l’hair care, assorbita dalle cuticole, penetra nel capello e agisce levigando le cellule che si sovrappongono per formare il fusto.

Maschera per capelli alla cheratina: perché usarla?

Oltre a shampoo e balsamo, la maschera per capelli è una “coccola” necessaria per riparare i danni subiti e prevenire la perdita di corpo, forza e brillantezza. Le maschere alla cheratina sono la scelta migliore per fusti spenti, sfibrati e tendenti al crespo.

Inserendo questo trattamento nella beauty routine con costanza, è possibile non solo riparare le chiome danneggiate, ma prevenire secchezza e assottigliamento.

I benefici sono diversi, in base al tipo di trattamento e di capello. In generale i capelli, grazie alla maschera alla cheratina, sono:

riparati; meno crespi; più forti; più luminosi; più morbidi e pettinabili.

Arriva da Nanoil, la linea di prodotti professionali per la cura dei capelli, del corpo e del viso a base di ingredienti di altissima qualità provenienti dalla natura, la maschera per la cura intensiva di capelli deboli o danneggiati.

Maschera per capelli con cheratina Nanoil

La Keratin Hair Mask di Nanoil trae dalla natura la sua forza, in grado di riparare i capelli in cattivo stato e proteggerli da danni futuri. I suoi ingredienti principali, infatti, sono:

cheratina , la proteina naturale che nutre, ripara, ripristina e rafforza;

, la proteina naturale che nutre, ripara, ripristina e rafforza; pantenolo, che migliora i livelli di idratazione proteggendo dalla perdita di umidità, rivitalizza, aumenta la resistenza del capello.

La maschera, fin dal primo utilizzo, agisce riparando le strutture interne dei capelli, per garantire protezione, resistenza e morbidezza del fusto. La sua formulazione, inoltre, fornisce un apporto a lungo termine di nutrienti e idratazione.

Il consiglio è quello di inserire nella beauty routine con regolarità la maschera per capelli alla cheratina, per chiome come appena uscite dal parrucchiere: morbide, setose, luminose.

Pubbliredazionale