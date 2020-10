I migliori rinforzanti unghie

I rinforzanti per le unghie sono i prodotti su cui fare affidamento quando la salute delle unghie è messa a dura prova per vari fattori. Si tratta di formulazioni ricche di nutrienti, che unite a una buona alimentazione sono già un ottimo punto di partenza per rinforzare le vostre unghie.

Queste, infatti, possono indebolirsi, rovinarsi o spezzarsi per diversi motivi. Oltre al “classico” stress, sempre determinante nell’indebolimento del nostro organismo e dei suoi organi, c’è anche l’uso eccessivo e ripetuto di smalti, gel e acrilici che finisce con il privare le unghie dei nutrienti base utili per la loro salute. Non solo, anche l’utilizzo di una lima sbagliata può influire sulla loro resistenza.

Come risolvere questo problema? Bisogna prendersi cura delle unghie come di qualsiasi altra parte del nostro corpo, utilizzando dei rinforzanti ad hoc. Questi prodotti sono veri e propri balsami, conosciuti anche come indurenti, ricchi di tutte quelle sostanze nutritive che rinvigoriscono le unghie e la lamina ungueale.

L’uso consigliato è in genere di due volte a settimana. I rinforzanti unghie non contengono formaldeide, ma importanti elementi come le proteine della cheratina e oli essenziali come quello di mandorle dolci, argan, jojoba e kukui.

Il mercato nail offre una vasta gamma di prodotti per affrontare questa problematica, se volete prendervi cura voi stesse delle vostre unghie.

Rinforzanti unghie: i migliori in commercio

Uno dei metodi più tradizionali per rinforzare le unghie è certamente l’alimentazione. Le mani non devono essere solo belle, ma soprattutto sane. I cibi che non devono mancare nella vostra dieta sono le uova, le mandorle, gli spinaci, il cavolfiore, i funghi, i legumi, il pesce e le patate dolci. Tutti questi alimenti hanno in comune la biotina e gli acidi grassi omega 3, indispensabili per la lamina ungueale.

Oggi sono in commercio molti prodotti per rinforzare le unghie fragili o spezzate, che agiscono indurendo e rigenerando i tessuti. Vediamo i migliori rinforzanti per unghie sul mercato.