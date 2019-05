Le masserie in Puglia sono strutture di campagna nate principalmente tra il XVI secolo e il XVIII secolo come aziende agricole o dimore nobiliari, diffuse soprattutto nelle zone del Salento e della Valle d’Itria (celebre per i suoi trulli): oggi recuperate e restaurate, diventano rifugi luxury senza tempo.

La loro atmosfera incantata, tra bianche mura e ulivi secolari, tra colline e mare, le rende luoghi magici, oasi in cui dimenticare il caos cittadino e coltivare relax, quiete e un benessere semplice, fatto di piccoli dettagli.

DireDonna vi porta alla scoperta delle più belle 10 masserie in Puglia e in Salento. Mete per un viaggio ricco di piaceri, natura e cultura, per vacanze all’insegna del romanticismo in Spa o del riposo in piscine immerse nel verde, o anche solo per un weekend in cui staccare la spina.

Masseria Torre Maizza. L’antico presidio, che visse nel XVI secolo il ruolo di torre d’avvistamento contro le scorribande degli Ottomani e dei Saraceni, diventa oggi Masseria Torre Maizza, la bucolica e nuovissima proprietà di Rocco Forte Hotels in Puglia. Un Eden dove è naturale muoversi scalzi, sulla fresca pietra di Trani, oppure lasciarsi abbagliare dal sole sul rooftop, sorseggiando un caffè leccese con gustoso latte di mandorla. Per i veri edonisti, l’intima SPA accoglie con il massimo della privacy e un menu di trattamenti coinvolgenti, mentre, con pochi minuti di piacevole passeggiata in bicicletta, si raggiunge la spiaggia e il beach club privato riservato agli ospiti. A Savelletri di Fasano (Brindisi). Qui per prenotare.

Borgo Egnazia. Non una masseria storica vera e propria, ma un’eccezione di cui è impossibile non parlare: Borgo Egnazia è infatti l’interpretazione visionaria di un tipico paese pugliese, realizzata in tufo e circondata dagli ulivi. Alla 23ma edizione dei World’s Best Awards della rivista americana Travel + Leisure, si è classificato al primo posto tra i Top Italian Resort, aggiudicandosi anche il quarto posto nella categoria Top 10 European Resort Hotels e confermandosi tra i Top 100 hotel di tutto il mondo (al 43° posto). Luogo amatissimo dai vip (Jessica Biel e Justin Timberlake lo hanno scelto per le nozze e Madonna torna qui quasi ogni estate) ospita la Spa Vair: 2.000 metri quadrati con Terme Romane, vasca salina di galleggiamento, sauna e bagno turco, cabine per i massaggi, beauty, manicure e pedicure, studio per parrucchiere e make-up, sala fitness e studio Yoga Iyengar, area relax-tisaneria, spa suite con corte privata e spa cinema. A Savelletri (Brindisi). Qui per prenotare.

Masseria San Domenico. Hotel 5 stelle lusso con uno dei migliori golf club d’Italia, 18 buche e un affaccio sul mare, che però conserva tutte le caratteristiche architettoniche dell’antica masseria fortificata con ampi spazi con volte a stella. Il nucleo principale della Masseria San Domenico risale infatti al XV secolo ed è costituito da una torre d’avvistamento appartenente ai Cavalieri di Malta. A disposizione degli ospiti una spettacolare piscina di acqua salmastra circondata da rocce naturali e quattro splendide camere pied dans l’eau, per essere cullati dallo sciabordio delle onde sugli scogli. A Savelletri (Brindisi). Qui per prenotare.

Lama di Luna. Una biomasseria realizzata in un insediamento colonico del 1800 dove vivere le magiche sensazioni che questo angolo di Murgia regala: bioarchitettura e feng-shui si uniscono nel pieno rispetto del luogo e della sua storia, in 210 ettari di paesaggio naturale, oliveti, ciliegeti, mandorleti e vigneti. Da non perdere i momenti di relax su lettini e amache a bordo della grande piscina d’acqua salata. A Montegrosso (Andria). Qui per prenotare.

Masseria Il Melograno. Circondata da ulivi secolari, a pochi chilometri da Monopoli, gioiello da scoprire, offre una piscina all’aperto e una spiaggia privata, a 7 km. Le camere – curate fino al minimo dettaglio – affacciano sul cortile interno e la cena viene servita nel giardino. Qui per prenotare.

Masseria Salinola. In una struttura risale al XVIII secolo, meravigliosamente restaurata, dotata di una piscina all’aperto con getti idromassaggio, è possibile godere di un’atmosfera rustica, rilassante e unica. La gestione familiare permette di servire prodotti naturali freschi e piatti tipici della cucina tradizionale, con frutta e verdure che provengono dalla fattoria biologica in loco. Qui per prenotare.

Masseria Relais Del Cardinale. Situata sulle colline intorno a Fasano, la Masseria Relais Del Cardinale si trova in un tipico casale pugliese circondato da uliveti, e offre una grande piscina e spaziose camere con aria condizionata e connessione WiFi. Nei dintorni troverete percorsi per jogging e trekking, un maneggio e un campo da golf a 18 buche. Qui per prenotare.

Masseria Spina Resort. Il resort è un luogo in cui vivere la Puglia in tutta la sua magia, grazie anche alla particolarità delle residenze proposte. Il corpo centrale , risalente al XV e XVII secolo, con l’originario nucleo fortificato, ospita appartamenti con vista sul mare; la Filanda permette di sperimentare atmosfere senza tempo; Torre Incina, a Polignano, finemente restaurata, si affaccia sull’omonima cala, ed è risalente alla seconda metà dell’XI secolo. Monopoli (Bari). Qui per prenotare.

Masseria Salamina. Centro agricolo e residenza nobiliare dalla fine del 1600, un tempo fortificata per difendersi dagli attacchi dei pirati saraceni, da oltre vent’anni ospita un agriturismo ricco di storia e fascino, in cui l’antica vocazione agricola si unisce a un’ospitalità autentica. La Masseria, incoronata da merli e da una piccola torre centrale, offre, tra ampie e accoglienti zone comuni e secolari ulivi di Puglia, venti camere dotate di ogni comfort e di diverse tipologie, suddivise tra standard con soppalco, bilocali e padronali. Pezze di Greco (Brindisi). Qui per prenotare.